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- Шоу-бізнес
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Одягла боді без бюстгальтера: Дакота Джонсон блиснула сосками на камери
Акторка в образі total black вийшла у світ.
Дакота Джонсон потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка продемонструвала образ total black із пікантним акцентом.
На Дакоті було шкіряне пальто, джинси-кльош і боді з V-подібним декольте, яке просвічувалося. Акторка була без бюсгальтера, тож блиснула на камери сосками, але це її зовсім не бентежило.
Свій лук Джонсон доповнила чорними туфлями. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі і золоті сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, раніше Дакота Джонсон потрапилі під приціл папараці у замшевому жакеті кольору діжонської гірчиці від Khaite, який поєднала із блакитними джинсами.