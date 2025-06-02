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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Одягла боді без бюстгальтера: Дакота Джонсон блиснула сосками на камери

Акторка в образі total black вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка продемонструвала образ total black із пікантним акцентом.

На Дакоті було шкіряне пальто, джинси-кльош і боді з V-подібним декольте, яке просвічувалося. Акторка була без бюсгальтера, тож блиснула на камери сосками, але це її зовсім не бентежило.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Свій лук Джонсон доповнила чорними туфлями. У неї було розпущене волосся, ніжний макіяж, чорні сонцезахисні окуляри на обличчі і золоті сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, раніше Дакота Джонсон потрапилі під приціл папараці у замшевому жакеті кольору діжонської гірчиці від Khaite, який поєднала із блакитними джинсами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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