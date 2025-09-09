Одягла боді з мереживом і стильні штани: Емілі Блант із чоловіком відвідала прем'єру фільму

Емілі Блант і Джон Красінскі / © Associated Press

Емілі Блант вийшла на червону доріжку у вбранні чорного кольору від бренду Stella McCartney, що було представлено в колекції весна-літо 2025.

Вона носила чорне боді з вирізами і мереживними вставками в поєднанні з класичними широкими штанами зі смугастої тканини. Також акторка зробила лаконічний макіяж і укладання. В її вухах сяяли сережки від Messika.

Емілі Блант / © Associated Press

На захід вона прийшла зі своїм чоловіком — актором Джоном Красінскі, який одягнув сірий костюм у клітинку «принц Уельський» — це різновид клітинки, що надає костюму англійського стилю.

Емілі Блант і Джон Красінскі / © Associated Press

Нагадаємо, що прем’єра фільму відбулася в межах 82-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Того дня Емілі з’явилася на червоній доріжці в гламурній прямій довгій сукні від Tamara Ralph зі стразами з колекції осінь-зима 2025.

Емілі Блант / © Associated Press

Також у фільмі, прем’єру якого відвідала Блант, знявся український боксер Олександр Усик. Він зіграв у цій стрічці роль Ігоря Вовчанчина — реального професійного українського кікбоксера і бійця змішаного стилю, чемпіона світу з кікбоксингу.