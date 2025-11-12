- Дата публікації
Одягла червону сукню і зробила розкішні локони: Кетрін Зета-Джонс знову довела, що не старіє
Кетрін Зета-Джонс у свої 56 років випромінює ту ж красу і жіночність, якими підкорила Голлівуд багато років тому.
Акторка відвідала захід, присвячений серіалу «Венздей», в якому вона зіграла разом з Дженною Ортегою. Кетрін з’явилася в яскраво-червоній сукні з довгими рукавами, високою горловиною і стильними складками тканини з боків.
Цю міді сукню вона доповнила чорними класичними чобітьми, зачіскою з об’ємними локонами і яскравим макіяжем, в якому використала червону помаду для губ.
Цей лук вкотре довів, чому Зета-Джонс — одна з найстильніших і найкрасивіших жінок світу кіно, адже навіть у такому лаконічному образі вона вміє бути шикарною.
Ця сукня була від бренду Simkhai і своїм фото в ній Кетрін також поділилася в Instagram.
Раніше зірка демонструвала на публіці свої ноги в неймовірній чорній мереживній мінісукні з чорного мережива.