Одягла червону сукню і зробила розкішні локони: Кетрін Зета-Джонс знову довела, що не старіє

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Реклама

Акторка відвідала захід, присвячений серіалу «Венздей», в якому вона зіграла разом з Дженною Ортегою. Кетрін з’явилася в яскраво-червоній сукні з довгими рукавами, високою горловиною і стильними складками тканини з боків.

Цю міді сукню вона доповнила чорними класичними чобітьми, зачіскою з об’ємними локонами і яскравим макіяжем, в якому використала червону помаду для губ.

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Цей лук вкотре довів, чому Зета-Джонс — одна з найстильніших і найкрасивіших жінок світу кіно, адже навіть у такому лаконічному образі вона вміє бути шикарною.

Реклама

Ця сукня була від бренду Simkhai і своїм фото в ній Кетрін також поділилася в Instagram.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: instagram.com/CatherineZetaJones

Раніше зірка демонструвала на публіці свої ноги в неймовірній чорній мереживній мінісукні з чорного мережива.