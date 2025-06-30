ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1072
Час на прочитання
1 хв

Одягла чоботи у спеку: молода дівчина Ді Капріо здивувала образом у Венеції

Італійська модель і кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — потрапила під приціл папараці на пірсі у Венеції, коли йшла до свого водного таксі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

27-річна дівчина одягла лаконічну літню вінтажну сукню, яка була виконана в цікавому дизайні — верх був в’язаний, під грудьми сукню прикрашали троянди із шифону, а спідниця була ніжною і вільною.

Це вбрання Вітторія доповнила сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами, золотим годинником Cartier та сумкою Hermès, яка називається Birkin Cargo. Ручку сумки вона прикрасила чорно-білою хусткою у принт.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Але найбільше в її образі здивувало взуття, адже для спекотного дня в Італії модель вирішила взути чорні чоботи з пряжками.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Днем раніше Вітторія добре провела час на вечірці 55-річної Лорен Санчес і 61-річного засновника Amazon Джефа Безоса. В останній день урочистостей з нагоди свого розкішного весілля пара вирішила влаштувати піжамну вечірку під назвою Dolce Notte («Солодка ніч»). Модель з’явилася на ній у прозорій сукні Dolce & Gabbana, яка порвалася.

Віторія Черетті показала свою порвану сукню після вечірки Безоса / © instagram.com/vittoria

Віторія Черетті показала свою порвану сукню після вечірки Безоса / © instagram.com/vittoria

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лорен Санчес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

© Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1072
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie