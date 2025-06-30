Одягла чоботи у спеку: молода дівчина Ді Капріо здивувала образом у Венеції

Вітторія Черетті / © Getty Images

Реклама

27-річна дівчина одягла лаконічну літню вінтажну сукню, яка була виконана в цікавому дизайні — верх був в’язаний, під грудьми сукню прикрашали троянди із шифону, а спідниця була ніжною і вільною.

Це вбрання Вітторія доповнила сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами, золотим годинником Cartier та сумкою Hermès, яка називається Birkin Cargo. Ручку сумки вона прикрасила чорно-білою хусткою у принт.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Але найбільше в її образі здивувало взуття, адже для спекотного дня в Італії модель вирішила взути чорні чоботи з пряжками.

Реклама

Вітторія Черетті / © Getty Images

Днем раніше Вітторія добре провела час на вечірці 55-річної Лорен Санчес і 61-річного засновника Amazon Джефа Безоса. В останній день урочистостей з нагоди свого розкішного весілля пара вирішила влаштувати піжамну вечірку під назвою Dolce Notte («Солодка ніч»). Модель з’явилася на ній у прозорій сукні Dolce & Gabbana, яка порвалася.

Віторія Черетті показала свою порвану сукню після вечірки Безоса / © instagram.com/vittoria

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос та Лорен Санчес / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images