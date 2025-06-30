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- Шоу-бізнес
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Одягла чоботи у спеку: молода дівчина Ді Капріо здивувала образом у Венеції
Італійська модель і кохана голлівудського актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — потрапила під приціл папараці на пірсі у Венеції, коли йшла до свого водного таксі.
27-річна дівчина одягла лаконічну літню вінтажну сукню, яка була виконана в цікавому дизайні — верх був в’язаний, під грудьми сукню прикрашали троянди із шифону, а спідниця була ніжною і вільною.
Це вбрання Вітторія доповнила сонцезахисними окулярами, прикрасами з діамантами, золотим годинником Cartier та сумкою Hermès, яка називається Birkin Cargo. Ручку сумки вона прикрасила чорно-білою хусткою у принт.
Але найбільше в її образі здивувало взуття, адже для спекотного дня в Італії модель вирішила взути чорні чоботи з пряжками.
Днем раніше Вітторія добре провела час на вечірці 55-річної Лорен Санчес і 61-річного засновника Amazon Джефа Безоса. В останній день урочистостей з нагоди свого розкішного весілля пара вирішила влаштувати піжамну вечірку під назвою Dolce Notte («Солодка ніч»). Модель з’явилася на ній у прозорій сукні Dolce & Gabbana, яка порвалася.