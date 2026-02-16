Одягла елегантний костюм винного кольору: Різ Візерспун прийшла на прем’єру нашумілого серіалу

Різ Візерспун / © Associated Press

Різ Візерспун відвідала захід у Західному Голлівуді присвячений прем’єрі другого сезону серіалу «Останнє, що він мені сказав», однак не як акторка, а як продюсерка.

Вона з’явилася на публіці у діловому, стильному та дуже вишуканому костюмі від бренду Lanvin, який був представлений у колекції Pre-Fall 2026. Ансамбль акторки включав жакет з широким поясом та спідницю-олівець, також Різ взула туфлі у колір, зробила елегантну зачіску з легкими локонами та додала прикраси з діамантами.

Різ Візерспун / © Associated Press

Серіал, який акторка презентувала, заснований на однойменному романі Лори Дейв, а головні ролі у ньому зіграли Дженніфер Гарнер та Ніколай Костер-Вальдау. Акторка та письменниця позували разом з Різ для фото на презентації.

Різ Візерспун, Дженніфер Гарнер та Лора Дейв / © Associated Press

У серіалі розповідалась історія про жінку, яка лишається сама з падчеркою і намагається знайти чоловіка, який загадково і раптово зник з їхнього життя. Перший сезон серіалу вийшов у квітні 2023 року, а прем’єра другого запланована на 20 лютого 2026 року.