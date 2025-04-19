Одягла гламурну сукню улюбленого фасону: Періс Гілтон відвідала світський захід

Світська левиця та медійна особа ПерісГілтон відвідала обід The LA Woman журналу Los Angeles Magazine у готелі Beverly Hilton. Для цього заходу зірка вирішила одягнути білу мереживну сукню, прикрашену тонким поясом на талії та гламурними ґудзиками. Рукави у вбрання були короткими.
Образ Періс доповнила бежевими капроновими колготками та білими туфлями на підборах. Також вона уклала волосся в елегантну зачіску легкими хвилями і зробила макіяж із блискучими тінями.
Сукні таких фасонів вона дуже любить і часто носить. Періс неодноразово також одягала таке квіткове мереживо. Такий стиль їй дуже личить і вона вдало вміє носити такі речі, доповнюючи їх зачісками та коштовностями.