Одягла гламурну сукню улюбленого фасону: Періс Гілтон відвідала світський захід

Періс Гілтон / © Getty Images

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Світська левиця та медійна особа Періс Гілтон відвідала обід The ​​LA Woman журналу Los Angeles Magazine у ​​готелі Beverly Hilton. Для цього заходу зірка вирішила одягнути білу мереживну сукню, прикрашену тонким поясом на талії та гламурними ґудзиками. Рукави у вбрання були короткими.

Образ Періс доповнила бежевими капроновими колготками та білими туфлями на підборах. Також вона уклала волосся в елегантну зачіску легкими хвилями і зробила макіяж із блискучими тінями.

Періс Гілтон / © Getty Images

Сукні таких фасонів вона дуже любить і часто носить. Періс неодноразово також одягала таке квіткове мереживо. Такий стиль їй дуже личить і вона вдало вміє носити такі речі, доповнюючи їх зачісками та коштовностями.

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Періс Гілтон у схожій сукні, але блакитній, виступила раніше в Конгресі / © Associated Press

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