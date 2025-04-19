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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Одягла гламурну сукню улюбленого фасону: Періс Гілтон відвідала світський захід

Її вбрання було від бренду Self-Portrait.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

Світська левиця та медійна особа Періс Гілтон відвідала обід The ​​LA Woman журналу Los Angeles Magazine у ​​готелі Beverly Hilton. Для цього заходу зірка вирішила одягнути білу мереживну сукню, прикрашену тонким поясом на талії та гламурними ґудзиками. Рукави у вбрання були короткими.

Образ Періс доповнила бежевими капроновими колготками та білими туфлями на підборах. Також вона уклала волосся в елегантну зачіску легкими хвилями і зробила макіяж із блискучими тінями.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Сукні таких фасонів вона дуже любить і часто носить. Періс неодноразово також одягала таке квіткове мереживо. Такий стиль їй дуже личить і вона вдало вміє носити такі речі, доповнюючи їх зачісками та коштовностями.

Періс Гілтон у схожій сукні, але блакитній, виступила раніше в Конгресі / © Associated Press

Періс Гілтон у схожій сукні, але блакитній, виступила раніше в Конгресі / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_5 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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