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- Шоу-бізнес
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Одягла капелюшок, прикрасила волосся сіткою, але не зробила манікюр: Кара Делевінь з неохайними нігтями на весіллі
Зірка потрапила під приціл папараці після церемонії біля собору Святого Павла.
5 липня в Лондоні відбулося зіркове весілля — заміж вийшла 50-річна співачка Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі з культового британського попгурту Spice Girls. Її чоловіком став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.
Гостею заходу стала відома британська модель, акторка та представниця відомої аристократичної сім’ї — Кара Делевінь. Дівчина з’явилася на святі в маскулінному вбранні — чорному штанному костюмі, який носила з білою класичною сорочкою і чорною шовковою краваткою.
Також Кара доповнила образ солом’яним капелюшком, сонцезахисними окулярами та прикрасила волосся чорною мереживною сіточкою.
Але про що вона не подумала так це про манікюр, адже чорний лак на нігтях Кари практично повністю обліз і мав неохайний вигляд. Але, ймовірно, такий гранж-манікюр був частиною її образу.