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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
1 хв

Одягла капелюшок, прикрасила волосся сіткою, але не зробила манікюр: Кара Делевінь з неохайними нігтями на весіллі

Зірка потрапила під приціл папараці після церемонії біля собору Святого Павла.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

5 липня в Лондоні відбулося зіркове весілля — заміж вийшла 50-річна співачка Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі з культового британського попгурту Spice Girls. Її чоловіком став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Гостею заходу стала відома британська модель, акторка та представниця відомої аристократичної сім’ї — Кара Делевінь. Дівчина з’явилася на святі в маскулінному вбранні — чорному штанному костюмі, який носила з білою класичною сорочкою і чорною шовковою краваткою.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Також Кара доповнила образ солом’яним капелюшком, сонцезахисними окулярами та прикрасила волосся чорною мереживною сіточкою.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Але про що вона не подумала так це про манікюр, адже чорний лак на нігтях Кари практично повністю обліз і мав неохайний вигляд. Але, ймовірно, такий гранж-манікюр був частиною її образу.

Манікюр Кари Делевінь / © Getty Images

Манікюр Кари Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
547
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