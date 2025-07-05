Одягла капелюшок, прикрасила волосся сіткою, але не зробила манікюр: Кара Делевінь з неохайними нігтями на весіллі

Кара Делевінь / © Getty Images

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5 липня в Лондоні відбулося зіркове весілля — заміж вийшла 50-річна співачка Мелані Браун, яку багато хто більше знає як Мел Бі з культового британського попгурту Spice Girls. Її чоловіком став стиліст-перукар Рорі Макфі, з яким вона у стосунках від 2018 року.

Мел Бі і Рорі Макфі / © Getty Images

Гостею заходу стала відома британська модель, акторка та представниця відомої аристократичної сім’ї — Кара Делевінь. Дівчина з’явилася на святі в маскулінному вбранні — чорному штанному костюмі, який носила з білою класичною сорочкою і чорною шовковою краваткою.

Кара Делевінь / © Getty Images

Також Кара доповнила образ солом’яним капелюшком, сонцезахисними окулярами та прикрасила волосся чорною мереживною сіточкою.

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Кара Делевінь / © Getty Images

Але про що вона не подумала так це про манікюр, адже чорний лак на нігтях Кари практично повністю обліз і мав неохайний вигляд. Але, ймовірно, такий гранж-манікюр був частиною її образу.

Манікюр Кари Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Credits Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Associated Press Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images Кара Делевінь / © Getty Images