Надягла культові діамантові сережки Елізабет Тейлор: Кім Кардашян скопіювала образ акторки

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

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Кім Кардашян взяла участь у показі Balenciaga, який відбувся у межах Тижня високої моди у Парижі. 44-річна бізнесвумен пройшлася подіумом на прощальному шоу для вже колишнього креативного директора бренду Демни Гвасалії, який перейшов працювати в Gucci.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кардашян вийшла на подіум у шовковій сукнікомбінації з мереживним оздобленням і довгою шубою. Образ доповнило намисто із діамантами від ювелірного дизайнера Лоррейн Шварц. Її лук був натхненний кінодівою Елізабет Тейлор у фільмі 1958 року «Кішка на розпеченому даху».

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Шварц придбала сережки-підвіски з діамантами, які Майк Тодд подарував Тейлор, на аукціоні Christie’s 2011 року за колосальну суму у 374 500 доларів.

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Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, що Тейлор була відома своєю розкішною колекцією ювелірних прикрас, а ця пара сережок була подарована їй тодішнім чоловіком Майком Тоддом у 1957 році. Вони явно були одними з її улюблених прикрас, і акторка носила ці чудові діаманти протягом багатьох десятиліть після.

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Але в них дуже цікава історія — сережки вона побачила в паризькому магазині і просто не змогла пройти повз, навіть попри те, що вони були інкрустовані не коштовним камінням, а звичайними стразами. Тодд купив подарунок для коханої, а через кілька місяців акторка вирішила надіти свою прикрасу на вечірку і, зазирнувши в скриньку з коштовностями, дуже здивувалася, адже сережки мали не тільки трохи інакший вигляд, а й неймовірно сяяли. Вона надягла їх і не могла зрозуміти, що змінилося. Як виявилося, Майк підмінив прикрасу на точну копію, але вже виконану в діамантах.

Нагадаємо, що Кім любить подібні прикраси з історією. Вона володіє також прикрасою, яку носила принцеса Діана — аметистовим хрестом Аттали. Також Кардашян зіткнулася з критикою, оскільки одягла музейний експонат — справжню сукню Мерілін Монро, яка виставляється в музеї, та порвала її.

Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Associated Press Кім Кардашян / © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press