Одягла культову "газетну" сукню: Дженна Ортега скопіювала образ Кері Бредшоу із серіалу "Секс і місто"

Дженна Ортега / © Associated Press

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Зірка популярного серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру фільму "Поспішай у завтра", в якому зіграла разом із відомим виконавцем The Weeknd справжнє ім'я якого Ейбел Тесфайє. Захід відбувся у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна привернула особливу увагу на цій прем'єрі, оскільки вирішила одягнути культову сукню — 22-річна акторка носила вбрання від Dior із колекції прет-а-порте осінь-зима 2000 року, яке розробив Джон Гальяно.

Дженна Ортега / © Associated Press

У цієї сукні відкрита спина, бретелька галтер із золотою фурнітурою у вигляді великих букв D, декольте з драпуванням і асиметричний поділ.

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А ось культова ця «газетна» сукня тому, що її носила Кері Бредшоу із серіалу «Секс і місто». Вперше це незвичайне вбрання всі побачили у 17-й серії 3-го сезону серіалу. Це одне з небагатьох вбрань, яке Керрі одягала повторно. Ще раз «газетна» сукня була показана глядачам через десять років у повнометражному фільмі «Секс і місто-2».

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images