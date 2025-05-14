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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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65
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1 хв

Одягла культову "газетну" сукню: Дженна Ортега скопіювала образ Кері Бредшоу із серіалу "Секс і місто"

Своїм виходом на червону доріжку молода акторка нагадала про одне знамените вбрання, яке асоціюється із Сарою Джессікою Паркер.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

Зірка популярного серіалу "Венздей" Дженна Ортега відвідала прем'єру фільму "Поспішай у завтра", в якому зіграла разом із відомим виконавцем The Weeknd справжнє ім'я якого Ейбел Тесфайє. Захід відбувся у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна привернула особливу увагу на цій прем'єрі, оскільки вирішила одягнути культову сукню — 22-річна акторка носила вбрання від Dior із колекції прет-а-порте осінь-зима 2000 року, яке розробив Джон Гальяно.

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

У цієї сукні відкрита спина, бретелька галтер із золотою фурнітурою у вигляді великих букв D, декольте з драпуванням і асиметричний поділ.

А ось культова ця «газетна» сукня тому, що її носила Кері Бредшоу із серіалу «Секс і місто». Вперше це незвичайне вбрання всі побачили у 17-й серії 3-го сезону серіалу. Це одне з небагатьох вбрань, яке Керрі одягала повторно. Ще раз «газетна» сукня була показана глядачам через десять років у повнометражному фільмі «Секс і місто-2».

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Associated Press

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

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