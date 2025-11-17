ТСН у соціальних мережах

Одягла на голе тіло: дружина мільярдера — Лорен Санчес — показалася у стильному тренчі кольору слонової кістки

55-річна бізнесвумен і колишня журналістка влаштувала собі фотосет у вбранні від Balenciaga.

Лорен Санчес

Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram знімки свого нового стильного аутфіту.

Лорен Санчес

На фото бізнесвумен постала у довгому тренчі кольору слонової кістки від Balenciaga з коміром-стійкою та об’ємними рукавами, які вона підкотила. Талію Лорен підкреслила широким шкіряним поясом в тон.

Лорен Санчес

Лук Санчес доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями. Вона зробила високий пучок, макіяж із пишними віями, вуха прикрасила величезними діамантовими сережками, а на руці був браслет і каблучка з великим каменем.

Лорен Санчес

У такому самому тренчі раніше виходила у світ подруга Лорен — бізнесвумен, філантроп та світова ікона моди — Наташа Пунавалла.

Наташа Пунавалла

Нагадаємо, Лорен Санчес з’явилася на вечірці у вінтажній сірій мінісукні від бренду Dior 1998 року.

