Дружина Джеффа Безоса — Лорен Санчес — опублікувала в Instagram знімки свого нового стильного аутфіту.

На фото бізнесвумен постала у довгому тренчі кольору слонової кістки від Balenciaga з коміром-стійкою та об’ємними рукавами, які вона підкотила. Талію Лорен підкреслила широким шкіряним поясом в тон.

Лук Санчес доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями. Вона зробила високий пучок, макіяж із пишними віями, вуха прикрасила величезними діамантовими сережками, а на руці був браслет і каблучка з великим каменем.

У такому самому тренчі раніше виходила у світ подруга Лорен — бізнесвумен, філантроп та світова ікона моди — Наташа Пунавалла.

Нагадаємо, Лорен Санчес з’явилася на вечірці у вінтажній сірій мінісукні від бренду Dior 1998 року.