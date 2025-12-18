Одягла найтрендовішу шубу року: зірка серіалу "Дивні дива" показала, як бути стильною цієї зими

Наталія Даєр / © Getty Images

Реклама

Навіть якщо ви не прихильниця екохутра, а віддаєте перевагу пуховикам, курткам чи пальтам, однаково пухнасті шуби щороку активно і впевнено стають одними з головних трендів зими. Якщо раніше популярністю користувалися більш класичні моделі хутра, то цього року особливо трендовими стали дуже пухнасті або з ніжного і приємного плюша. Найпопулярнішими, звісно, стали базові відтінки: бежеві, коричневі, молочні та чорні.

Як носити подібну шубу, показала американська зірка — 30-річна акторка Наталія Даєр, яка зіграла в популярному серіалі «Дивні дива». Вона пройшлася Нью-Йорком в об’ємній шубі з довгого екохутра розкішного молочного відтінку. Моделю її верхнього одягу мала широкий комір і довгі рукави.

Наталія Даєр / © Getty Images

Свою шубу Наталія поєднала з сірою мініспідницею з розрізом на подолі, а також доповнила не дуже зимовим, проте однозначно ефектним взуттям — білими босоніжками зі шнуруванням. Також лук акторки доповнили окуляри та невелика чорна сумка, яку вона несла в руці.

Реклама

Наталія любить бути на публіці оригінальною. Наприклад, на прем’єру останнього сезону серіалу «Дивні дива» вона прийшла в асиметричній червоній сукні від Vivienne Westwood, яка поєднувала в собі багато різних відтінків червоного, мала драпування і довгий шлейф. Складку вбрання також прикрашали два чорні банти — на талії та плечі.