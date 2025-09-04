ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Одягла вбрання в осінніх кольорах: Гіларія Болдвін прийшла на інтерв'ю в Нью-Йорку

Зовсім скоро вона станцює в популярному телевізійному шоу.

Гіларія Болдвін

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Багатодітна мама Гіларія Болдвін відвідала цього тижня телешоу «Доброго ранку, Америка». Її сфотографували в Нью-Йорку біля студії, коли вона йшла до своєї машини.

Жінка була одягнена вже по-осінньому, оскільки поєднала у своєму образі речі в шоколадних та оливкових відтінках. Зокрема, вона носила трикотажну спыдницю та незвичну блузку з пом’ятим ефектом, що мала довгі рукави й декольте. Також Гіларія доповнила лук чоботями з текстурної шкіри, кількома прикрасами та сумкою з короткими ручками.

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Гіларія Болдвін / © Getty Images

У такому вбранні дружина актора Алека Болдвіна прийшла на інтерв’ю, оскільки стала учасницею шоу «Танці з зірками». У своєму Instagram вона часто ділиться не лише моментами репетицій, а й показала вбрання для шоу — ніжно-персикову сукню з пір’ям.

