- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Наділа перуку з коротким волоссям і стала схожою на свою матір: Кім Кардашян відвідала галавечір
Схожість доньки та її мами приголомшлива.
Американська телезірка та бізнеследі Кім Кардашян відвідала галавечір BoF500, який проводили в межах Тижня моди в Парижі. Вона вийшла на фотокол заходу в довгому вбранні від бренду Courréges.
Лук Кім включав незвичайне боді з вирізами і довгу спідницю прямого дизайну, яку в передній частині прикрашало невелике драпування. Також цікавою декоративною деталлю вбрання Кім стали невеликі пряжки.
Однак частиною образу була не лише сукня, а й зачіска зірки — Кардашян наділа перуку з коротким волоссям — це була точна копія зачіски її матері Кріс Дженнер. У цьому образі Кім була дуже схожою на свою знамениту і впливову маму.