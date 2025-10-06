Наділа перуку з коротким волоссям і стала схожою на свою матір: Кім Кардашян відвідала галавечір

Кім Кардашян / © Getty Images

Американська телезірка та бізнеследі Кім Кардашян відвідала галавечір BoF500, який проводили в межах Тижня моди в Парижі. Вона вийшла на фотокол заходу в довгому вбранні від бренду Courréges.

Лук Кім включав незвичайне боді з вирізами і довгу спідницю прямого дизайну, яку в передній частині прикрашало невелике драпування. Також цікавою декоративною деталлю вбрання Кім стали невеликі пряжки.

Кім Кардашян / © Getty Images

Однак частиною образу була не лише сукня, а й зачіска зірки — Кардашян наділа перуку з коротким волоссям — це була точна копія зачіски її матері Кріс Дженнер. У цьому образі Кім була дуже схожою на свою знамениту і впливову маму.

Кріс Дженнер / © Associated Press