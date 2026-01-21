Одягла рожеву сукню та запросила родину: Періс Гілтон вийшла на червону доріжку з дітьми і батьками

Періс Гілтон / © Getty Images

Реклама

Періс прийшла на захід в улюбленому гламурному образі — рожевій довгій вечірній сукні. Це було вбрання А-силуету з кейп-рукавами від бренду Tony Ward.

Сукня мала складки з тканини на талії та спідниці, а також оздоблена вишуканими аплікаціями зі стразів. Доповнила зірка свій образ високою зачіскою у стилі випускниці й рукавичками, на яких дублювалась аплікація, як на сукні.

Періс Гілтон / © Getty Images

Також Періс зробила вишуканий вечірній макіяж в улюбленому стилі — з блискучими тінями на повіках та контуром на губах.

Реклама

Прийшли підтримати на прем’єрі Періс її рідні — чоловік та двоє їхніх дітей: 3-річний син Фенікс і 2-річна донька Лондон. Зірка назвала таку підтримку «командою милоти».

Періс Гілтон, Картер Рум та їхні діти — син і донька / © Getty Images

Також на заході з’явилися батьки Періс — 66-річна мама Кеті та 70-річний батько Річард.