Одягла шкірянку, яку захоче кожна: акторка Айла Фішер відвідала Тиждень моди в Парижі

Акторка вперше за тривалий час прийшла на модне шоу.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Айла Фішер

Айла Фішер / © Getty Images

Акторка Айла Фішер відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся під час третього дня Тижня моди в Парижі. Дизайнерка презентувала жіночий одяг на сезон осінь-зима 2026-2027.

Айла одягла шкіряну бомбер-куртку як мінісукню, коли з’явилася на заході і одразу стала головною зіркою події. Вона доповнила образ великими сонцезахисними окулярами, туфлями с гострим носом, капроновими колготками та невеликою коричневою сумочкою, а довге волосся уклала у хвилі з чубчиком.

Айла Фішер / © Getty Images

Айла Фішер / © Getty Images

Образ акторки привернув багато уваги, адже носити шкірянку, як сукню наважилась би не кожна. Це було сучасно, стильно та однозначно цікаво. Також ця її поява була знаковою, адже востаннє Айла відвідувала Тиждень моди 2024 року — акторка тоді прийшла на показ бренду Zimmermann.

Також цього Тижня моди сенсаційний образ зі шкіри презентувала акторка Демі Мур. Зірка відвідала показ Gucci і одягла чорний ансамбль з курткою і штанами, який обтискав її струнку фігуру.

