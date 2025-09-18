Одягла штани на зустріч із Кейт: Меланія Трамп відвідала сади котеджу Фрогмор

Меланія Трамп і принцеса Кейт / © Associated Press

Меланія Трамп знову змусила всіх говорити про себе. У межах поїздки до Великої Британії вона також відвідала сади котеджу Фрогмор у Віндзорі.

Там Меланія зустрілася з принцесою Кейт і мило поспілкувалися. Перша леді мала стильний та елегантний вигляд у замшевій куртці від американського бренду Ralph Lauren з поясом коричневого кольору, вкорочених штанах молочного кольору від Loro Piana і туфлях Roger Vivier на пласкій підошві з фірмовою золотою пряжкою спереду. Схожі туфлі вона вже носила раніше, коли відвідувала Дитячу національну лікарню у Вашингтоні.

Меланія Трамп і принцеса Кейт / © Associated Press

Волосся Меланія розпустила, зробила макіяж, а також доповнила лук лаконічними сережками у вухах.

Меланія Трамп і принцеса Кейт / © Getty Images

Також у межах прогулянки у Фрогморі, Кейт і Меланія зустрілися з дітьми зі скаутської організації.

На фото можна помітити, як перша леді розглядає малюнок, який їй показує маленький хлопчик-скаут.

Меланія Трамп і принцеса Кейт спілкуються з дітьми-скаутами / © Associated Press

Кількома годинами раніше Меланія Трамп зустрілася з королевою Каміллою в Королівській бібліотеці Віндзорського замку. Там перша леді США змогла роздивитися зблизька справжні скарби, які століттями зберігаються в стінах цього місця.

Меланія Трамп і королева Камілла / © Associated Press

Це останній день другого державного візиту президента Трампа і першої леді до Великої Британії; попередній відбувся 2019 року, під час першого президентського терміну Трампа.