Одягла штани та коштовності: Сальма Гаєк сходила до бутика Анджеліни Джолі

Сальма Гаєк / © Getty Images
Того дня Сальма носила синій костюм, що складався з жакету та вільних штанів. Також вона поєднала його з чорним поло та взуттям на високій платформі, яку просто обожнює.
Цей образ акторка доповнила коштовностями, серед яких можна помітити масивний золотий ланцюг на шиї, а також кілька каблучок з діамантами. Також Гаєк зробила яскравий макіяж і уклала волосся у легкі локони.
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Ця її поява на публіці сталася незабаром після того, як вона прогулялася містом днем раніше. Тоді Сальма продемонструвала
сукню-балахон від Zimmermann та трендове взуття на платформі.
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