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Одягла штани та коштовності: Сальма Гаєк сходила до бутика Анджеліни Джолі

Голлівудська суперзірка Сальма Гаєк, відома багатьом за фільмом «Фріда», потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, коли вийшла з бутика Анджеліни Джолі Atelier Jolie.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сальма Гаєк

Сальма Гаєк / © Getty Images

Того дня Сальма носила синій костюм, що складався з жакету та вільних штанів. Також вона поєднала його з чорним поло та взуттям на високій платформі, яку просто обожнює.

Цей образ акторка доповнила коштовностями, серед яких можна помітити масивний золотий ланцюг на шиї, а також кілька каблучок з діамантами. Також Гаєк зробила яскравий макіяж і уклала волосся у легкі локони.

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Ця її поява на публіці сталася незабаром після того, як вона прогулялася містом днем раніше. Тоді Сальма продемонструвала сукню-балахон від Zimmermann та трендове взуття на платформі.

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Сальма Гаєк / © Associated Press

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