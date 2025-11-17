Одягла сукню, якій 18 років: Аріана Гранде знову змогла здивувати вибором вбрання

Аріана Гранде / © Associated Press

Реклама

Вбрання було рожевого кольору — актриса продовжує впроваджувати в образи естетику доброї чарівниці Глінди, яку зіграла у фільмі «Wicked: Чародійка».

Сукня Гранде була створена ще Джоном Гальяно для колекції осінь-зима 2007. Та колекція була особливою, оскільки стала зізнанням модельєра в любові до спадщини Dior — він показав на подіумі драматичні силуети, ручне оздоблення і переосмислив культовий стиль New Look.

Аріана Гранде / © Associated Press

Це була сукня на одне плече і з воланами на стегні. Вбрання також прикрашали складки тканини, намистини та інший квітковий декор. Доповнили лук зірки лаконічні прикраси та зачіска-пучок у стилі Старого Голлівуду.

Реклама

Схожу сукню, але чорного кольору 2007 року одягла акторка Єва Грін. Але на відміну від сукні Аріани, вбрання Єви не було прикрашене декором.

Єва Грін / © Associated Press