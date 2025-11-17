- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 182
- Час на прочитання
- 1 хв
Одягла сукню, якій 18 років: Аріана Гранде знову змогла здивувати вибором вбрання
Аріана Гранде показала свою ексклюзивність — вона одягла архівну сукню від Dior.
Вбрання було рожевого кольору — актриса продовжує впроваджувати в образи естетику доброї чарівниці Глінди, яку зіграла у фільмі «Wicked: Чародійка».
Сукня Гранде була створена ще Джоном Гальяно для колекції осінь-зима 2007. Та колекція була особливою, оскільки стала зізнанням модельєра в любові до спадщини Dior — він показав на подіумі драматичні силуети, ручне оздоблення і переосмислив культовий стиль New Look.
Це була сукня на одне плече і з воланами на стегні. Вбрання також прикрашали складки тканини, намистини та інший квітковий декор. Доповнили лук зірки лаконічні прикраси та зачіска-пучок у стилі Старого Голлівуду.
Схожу сукню, але чорного кольору 2007 року одягла акторка Єва Грін. Але на відміну від сукні Аріани, вбрання Єви не було прикрашене декором.