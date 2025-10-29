Одягла сукню, якій 20 років: дочка Кетрін Зети-Джонс повторила її розкішний образ

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Кетрін Зеті-Джонс неймовірно пощастило, адже її донька Керіс, якій зараз 22 роки, виросла чарівною дівчиною, а також обожнює красиві речі, як і сама акторка. Керіс під час вибору вбрань часто зазирає до гардеробу своєї знаменитої мами і позичає щось.

На галавечір у Нью-Йорку, на якому супроводжувала свого батька Майкла Дугласа, вона обрала чорну коктейльну сукню з тонкими бретельками, яку в зоні декольте прикрашав гламурний декор з бісеру, а ось на спідниці в неї були невеликі рюші в кілька шарів.

Цьому вбранню вже 20 років, і 2005 року його носила мати дівчини під час 20-ї щорічної церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу, яку проводять для вшанування артистів, що справили великий вплив на розвиток музики.

Того вечора Кетрін Зета-Джонс доповнила лук босоніжками з бісером і гламурним клатчем.

Кетрін Зетв-Джонс у 2005 році / © Getty Images

Одягає сукні Кетрін її дочка не вперше. Раніше дівчина з’явилася в ніжно-рожевому вбранні матері від дизайнера Емануеля Унгаро на святкуванні свого дня народження.