Одягла сукню, якій 20 років: дочка Кетрін Зети-Джонс повторила її розкішний образ
Гламурна вечірня сукня була вінтажною і позичила дівчина її із шафи своєї знаменитої матері, який, ймовірно, зберігає ще багато скарбів світу моди.
Кетрін Зеті-Джонс неймовірно пощастило, адже її донька Керіс, якій зараз 22 роки, виросла чарівною дівчиною, а також обожнює красиві речі, як і сама акторка. Керіс під час вибору вбрань часто зазирає до гардеробу своєї знаменитої мами і позичає щось.
На галавечір у Нью-Йорку, на якому супроводжувала свого батька Майкла Дугласа, вона обрала чорну коктейльну сукню з тонкими бретельками, яку в зоні декольте прикрашав гламурний декор з бісеру, а ось на спідниці в неї були невеликі рюші в кілька шарів.
Цьому вбранню вже 20 років, і 2005 року його носила мати дівчини під час 20-ї щорічної церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу, яку проводять для вшанування артистів, що справили великий вплив на розвиток музики.
Того вечора Кетрін Зета-Джонс доповнила лук босоніжками з бісером і гламурним клатчем.
Одягає сукні Кетрін її дочка не вперше. Раніше дівчина з’явилася в ніжно-рожевому вбранні матері від дизайнера Емануеля Унгаро на святкуванні свого дня народження.