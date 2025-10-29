ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Одягла сукню, якій 20 років: дочка Кетрін Зети-Джонс повторила її розкішний образ

Гламурна вечірня сукня була вінтажною і позичила дівчина її із шафи своєї знаменитої матері, який, ймовірно, зберігає ще багато скарбів світу моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Майкл Дуглас і Керіс Дуглас

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Кетрін Зеті-Джонс неймовірно пощастило, адже її донька Керіс, якій зараз 22 роки, виросла чарівною дівчиною, а також обожнює красиві речі, як і сама акторка. Керіс під час вибору вбрань часто зазирає до гардеробу своєї знаменитої мами і позичає щось.

На галавечір у Нью-Йорку, на якому супроводжувала свого батька Майкла Дугласа, вона обрала чорну коктейльну сукню з тонкими бретельками, яку в зоні декольте прикрашав гламурний декор з бісеру, а ось на спідниці в неї були невеликі рюші в кілька шарів.

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Майкл Дуглас і Керіс Дуглас / © Associated Press

Цьому вбранню вже 20 років, і 2005 року його носила мати дівчини під час 20-ї щорічної церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу, яку проводять для вшанування артистів, що справили великий вплив на розвиток музики.

Того вечора Кетрін Зета-Джонс доповнила лук босоніжками з бісером і гламурним клатчем.

Кетрін Зетв-Джонс у 2005 році / © Getty Images

Кетрін Зетв-Джонс у 2005 році / © Getty Images

Одягає сукні Кетрін її дочка не вперше. Раніше дівчина з’явилася в ніжно-рожевому вбранні матері від дизайнера Емануеля Унгаро на святкуванні свого дня народження.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie