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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
1 хв

Одягла сукню-краватку: Демі Мур прийшла у креативному та концептуальному вбранні на Met Gala

Зірка вміє бути незвичною, і вкотре це довела.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Associated Press

62-річна зірка вирішила піти проти течії і замість костюма чи сорочки, які обрали більшість гостей Met Gala 2025, віддала перевагу сукні.

Однак її вбрання було не дуже звичайним. Демі Мур прийшла у вбранні у вигляді чоловічої краватки — якщо придивитися (ну і увімкнути фантазію), то можна побачити, що верхня частина сукні — це петля краватки, ліф — це вузол краватки, а спідниця — це її низ, шлейф же є тонкою частиною краватки, яку також назвають «хвіст».

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Також можна помітити, що її вбрання виконане в типовій стилістиці цього аксесуара — у смужку. Створив цю сукню бренд Thom Browne.

Свій образ акторка доповнила довгим червоним манікюром, лаконічною зачіскою з низьким пучком і розкішними діамантами від Shiphra.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що торік Демі теж сяяла на цьому заході в оригінальній сукні, але її вбрання було створено брендом Harris Reed. У тій сукні вона нагадувала райську пташку.

Демі Мур 2024 року / © Associated Press

Демі Мур 2024 року / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
469
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