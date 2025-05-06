Одягла сукню-краватку: Демі Мур прийшла у креативному та концептуальному вбранні на Met Gala

Демі Мур / © Associated Press

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62-річна зірка вирішила піти проти течії і замість костюма чи сорочки, які обрали більшість гостей Met Gala 2025, віддала перевагу сукні.

Однак її вбрання було не дуже звичайним. Демі Мур прийшла у вбранні у вигляді чоловічої краватки — якщо придивитися (ну і увімкнути фантазію), то можна побачити, що верхня частина сукні — це петля краватки, ліф — це вузол краватки, а спідниця — це її низ, шлейф же є тонкою частиною краватки, яку також назвають «хвіст».

Демі Мур / © Associated Press

Також можна помітити, що її вбрання виконане в типовій стилістиці цього аксесуара — у смужку. Створив цю сукню бренд Thom Browne.

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Свій образ акторка доповнила довгим червоним манікюром, лаконічною зачіскою з низьким пучком і розкішними діамантами від Shiphra.

Демі Мур / © Associated Press

Нагадаємо, що торік Демі теж сяяла на цьому заході в оригінальній сукні, але її вбрання було створено брендом Harris Reed. У тій сукні вона нагадувала райську пташку.

Демі Мур 2024 року / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press