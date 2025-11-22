ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
154
1 хв

Одягла сукню поверх штанів: Кеті Голмс повторила свій "вірусний" модний трюк

Це був цікавий модний експеримент, який привернув до неї увагу.

Юлія Каранковська
Кеті Голмс

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс відвідала галаконцерт The Shed 2025 і відкриття виставки, які відбулися в Нью-Йорку. Акторка дозволила розглянути своє вбрання перед початком заходу, коли позувала фотографам.

Цього разу її стилістка Брі Велч одягла Голмс у вбрання від нью-йоркського бренду Attersee, і це був дуже незвичний вибір, оскільки поєднував довгу чорну сукню без рукавів, з гачками замість ґудзиків, та штани. У руці Кеті тримала сумку від бренду Loro Piana в популярному квадратному дизайні.

Кеті Голмс / © Getty Images

Кеті Голмс / © Getty Images

Але поєднання штанів і сукні — це не нове для Голмс. Двома роками раніше акторка викликала фурор, коли теж вдалася до такого ж модного рішення, але того разу її образ, що поєднував синю сукню і широкі джинси, оцінили не всі, багато хто її навіть критикував.

Кеті Голмс / © Associated Press

Кеті Голмс / © Associated Press

Але потім Голмс відвідала інтерв’ю Дрю Беррімор, в якому вирішила прокоментувати свій вибір.

«Я знала, що хочу там танцювати, тому що збиралася піти з племінниками. Тому я одягла кросівки і подумала, що маю крутий вигляд», — сказала зірка. «Я почувалася круто, прекрасно, а потім прокинулася наступного ранку і подумала: „О боже!“»» — додала вона, маючи на увазі ажіотаж, що виник після цього у соціальних мережах, і критику її образу.

154
