Одягла сукню поверх штанів: Кеті Голмс повторила свій "вірусний" модний трюк
Це був цікавий модний експеримент, який привернув до неї увагу.
Кеті Голмс відвідала галаконцерт The Shed 2025 і відкриття виставки, які відбулися в Нью-Йорку. Акторка дозволила розглянути своє вбрання перед початком заходу, коли позувала фотографам.
Цього разу її стилістка Брі Велч одягла Голмс у вбрання від нью-йоркського бренду Attersee, і це був дуже незвичний вибір, оскільки поєднував довгу чорну сукню без рукавів, з гачками замість ґудзиків, та штани. У руці Кеті тримала сумку від бренду Loro Piana в популярному квадратному дизайні.
Але поєднання штанів і сукні — це не нове для Голмс. Двома роками раніше акторка викликала фурор, коли теж вдалася до такого ж модного рішення, але того разу її образ, що поєднував синю сукню і широкі джинси, оцінили не всі, багато хто її навіть критикував.
Але потім Голмс відвідала інтерв’ю Дрю Беррімор, в якому вирішила прокоментувати свій вибір.
«Я знала, що хочу там танцювати, тому що збиралася піти з племінниками. Тому я одягла кросівки і подумала, що маю крутий вигляд», — сказала зірка. «Я почувалася круто, прекрасно, а потім прокинулася наступного ранку і подумала: „О боже!“»» — додала вона, маючи на увазі ажіотаж, що виник після цього у соціальних мережах, і критику її образу.