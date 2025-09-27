Одягла сукню, про яку всі говорять: королева Данії Мері з’явилася в нетиповому вбранні

Королева Мері

24 вересня Національний музей Данії презентував результати своїх найновіших і найбільш новаторських досліджень на ексклюзивному заході для фондів, партнерів і друзів. Гостею заходу стала королева Мері, і на цьому заході вона з’явилася вперше.

Її Величність зачарувала публіку, коли вийшла у світ, адже одягла на захід темно-синю крепову сукню з воланами від бренду Carla Zampatti, якою знову підтвердила, чому її часто називають однією з найелегантніших королівських осіб Європи. Такий образ не наважилась би одягти будь-яка інша королівська особа.

Королева Мері / instagram.com/detdanskekongehus

Вбрання було довжини міді і без рукавів, але головною його прикрасою була ефектна деталь — вертикальний каскадний волан з органзи, що спускався від плеча до колін.

Королева Мері / instagram.com/detdanskekongehus

Образ королева доповнила туфлями із замші від Gianvito Rossi, елегантною зачіскою і розкішними сережками-люстрами у вухах, які, ймовірно, були інкрустовані діамантами і аквамаринами.

Королева Мері / instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мері / instagram.com/detdanskekongehus