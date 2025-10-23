Одягла сукню у вигляді британського прапора: Наомі Кемпбелл відвідала благодійний "Рожевий бал" у Лондоні

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

У Лондоні вирішили влаштувати свою відповідь на знаменитий нью-йоркський Met Gala — у Британському музеї стартував перший «Рожевий бал». Захід провели для збору коштів на підтримку мистецтва, моди і культури. Вечір, організований філантропом Ішею Амбані — дочкою індійського мільярдера, — був присвячений виставці лондонського музею «Стародавня Індія: живі традиції». Серед гостей з’явилася британська суперзірка Наомі Кемпбелл — супермодель 90-х і скандальна особистість.

Вона одягла на гламурний світський вечір сукню у вигляді британського прапора, створену Александром Макквіном, яку він розробив, коли був креативним директором Модного дому Givenchy. Сукня була частиною колекції 2000 року. Це була передостання кутюрна робота Макквіна для бренду, в якому він працював від 1996 до 2001 року.

Вбрання вдало підібране в кольорах, а виділялося воно асиметричним вирізом, обтислим ліфом і довгим, ефектним шлейфом. Сукня виконана з мережива, що створює легку прозорість. Кемпбелл доповнила образ темно-синім макіяжем очей, прямим волоссям і мінімалістичними діамантовими прикрасами.

Перший Бал у рожевому кольорі — ініціатива нового, орієнтованого на знаменитостей директора музею Ніколаса Каллінена. Вартість квитка становила 2000 фунтів стерлінгів, а всього було зібрано 1,6 млн фунтів стерлінгів на міжнародні партнерства.

Серед гостей також з’явилися сестри Спенсер — племінниці принцеси Діани та колишній прем’єр-міністр країни Ріші Сунак з дружиною. Принцеси Євгенія та Беатріс теж мали бути присутніми на заході, але відмовилися від нього після нових викриттів щодо стосунків їхнього батька принца Ендрю з Джеффрі Епштейном.