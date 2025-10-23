ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Одягла сукню у вигляді британського прапора: Наомі Кемпбелл відвідала благодійний "Рожевий бал" у Лондоні

Модель продемонструвала свій патріотизм і вшанувала пам’ять покійного друга, який зробив значний внесок у розвиток британської моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

У Лондоні вирішили влаштувати свою відповідь на знаменитий нью-йоркський Met Gala — у Британському музеї стартував перший «Рожевий бал». Захід провели для збору коштів на підтримку мистецтва, моди і культури. Вечір, організований філантропом Ішею Амбані — дочкою індійського мільярдера, — був присвячений виставці лондонського музею «Стародавня Індія: живі традиції». Серед гостей з’явилася британська суперзірка Наомі Кемпбелл — супермодель 90-х і скандальна особистість.

Вона одягла на гламурний світський вечір сукню у вигляді британського прапора, створену Александром Макквіном, яку він розробив, коли був креативним директором Модного дому Givenchy. Сукня була частиною колекції 2000 року. Це була передостання кутюрна робота Макквіна для бренду, в якому він працював від 1996 до 2001 року.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Вбрання вдало підібране в кольорах, а виділялося воно асиметричним вирізом, обтислим ліфом і довгим, ефектним шлейфом. Сукня виконана з мережива, що створює легку прозорість. Кемпбелл доповнила образ темно-синім макіяжем очей, прямим волоссям і мінімалістичними діамантовими прикрасами.

Перший Бал у рожевому кольорі — ініціатива нового, орієнтованого на знаменитостей директора музею Ніколаса Каллінена. Вартість квитка становила 2000 фунтів стерлінгів, а всього було зібрано 1,6 млн фунтів стерлінгів на міжнародні партнерства.

Серед гостей також з’явилися сестри Спенсер — племінниці принцеси Діани та колишній прем’єр-міністр країни Ріші Сунак з дружиною. Принцеси Євгенія та Беатріс теж мали бути присутніми на заході, але відмовилися від нього після нових викриттів щодо стосунків їхнього батька принца Ендрю з Джеффрі Епштейном.

Богиня подіуму - Наомі Кемпбелл (50 фото)

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі L'oreal / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл під час показу Versace в 1996 році / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл на показі Valentino Spring Summer 2019 в Парижі / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Наомі Кемпбелл і Деббі фон Бісмарк / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie