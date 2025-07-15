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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

Одягла сукню у вигляді метелика: Сара Мішель Геллар на презентації нового фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа"

Відома акторка підкреслила ноги і свою гарну бронзову засмагу мінісукнею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Мішель Геллар

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Акторка Сара Мішель Геллар завітала на прем’єру фільму «Я знаю, що ви скоїли минулого літа», який став продовженням однойменного фільму 1997 року, в якому вона зіграла з Фредді Принцом-молодшим — своїм чоловіком.

Сара Мішель з’явилася цього разу на заходах як гостя. Вона носила мінісукню від Oscar de La Renta з колекції 2025 року, яка була дуже незвичайного дизайну, адже пошита ніби з крилець метелика. Насправді кожна деталь вбрання була пришита вручну і мала складну вишивку з градієнтом.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Образ акторка доповнила помаранчевим клатчем-коробкою та туфлями на підборах такого ж кольору. Волосся Геллар було зібрано і покладено в романтичну зачіску.

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Фредді Принц-молодший теж вийшов для фото і був одягнений того дня у темно-синій костюм вільного фасону, який носив із футболкою та лоферами.

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший / © Associated Press

Також нещодавно було оголошено про ще один перезапуск — планується продовження серіалу «Баффі — винищувачка вампірова», в якому Сара Мішель зіграла головну роль і прославилася. Однак цього разу новий серіал розповідатиме про іншу винищувачку, а Сара Мішель зіграє в ньому вже не головну роль, а епізодичну.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Getty Images

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

Сара Мішель Геллар / © Associated Press

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