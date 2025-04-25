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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Одягла сукню в білий принт: 67-річна дочка Джона та Жаклін Кеннеді відвідала Time100 Gala

Керолайн Кеннеді — дочка застреленого 1963 року президента США Джона Кеннеді та його дружини Жаклін, що була однією з найвідоміших перших леді у світі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керолайн Кеннеді

Керолайн Кеннеді / © Associated Press

Нині Керолайн 67 років, і вона, як і її батько, пов’язала своє життя з політикою та юриспруденцією — вона обіймала посаду пані посла США в Австралії, а також була пані послом США в Японії.

Цього тижня жінка пройшлась червоною доріжкою. Керолайн Кеннеді відвідала галавечір Time100 2025 у Лінкольн-центрі. Перед фотографами вона позувала у сукні від бренду Valentino з білим принтом та розкльошеними рукавами три чверті.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ вона доповнила невеликою сумкою та туфлями з ремінцями. У вухах у неї можна побачити гарні сережки із перлинами. Компанію їй на червоній доріжці склав Ендрю Форрест — австралійський підприємець, який доповнив смокінг кашне від Versace.

Раніше ми розповідали, що мати Керолайн — Жаклін Кеннеді — любила бренд Valentino і носила вбрання від цієї марки протягом багатьох років. Однією з її улюблених суконь було вбрання з рюшами, яке вона мала в кількох відтінках.

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Джон та Жаклін Кеннеді, їхнє весілля 12 вересня 1953 року / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
103
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