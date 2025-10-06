- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 207
- Час на прочитання
- 1 хв
Одягла сукню з пишною спідницею і кокетливо позувала: Періс Гілтон здивувала вибором вбрання
Гламурні вбрання зі стразами та шкірою голлівудська зірка замінила пишною спідницею.
Американська світська левиця Періс Гілтон відвідала Тиждень моди в Парижі та з’явилася на кількох показах. Однією із подій, на якій вона сяяла перед фотографами, був показ бренду Vivienne Westwood, під час якого креативний директор бренду Андреас Кронталер презентував колекцію весна-літо 2026.
Періс одягла на шоу сукню-бюстьє з пишною спідницею з глибоким креативним декольте і корсетом. Вбрання містило кілька видів тканини — квіткову і однотонну зелену.
Спереду вбрання було прикрашене торочкою сірого кольору, яка надавала образу текстури й ефектно ворушилася з рухами відомої білявки.
Періс доповнила образ туфлями на величезній платформі, високими білими рукавичками і окулярами в білій оправі. На її шиї сяяло кольє з камінням, а зачіска була високою і об’ємною.
На захід Гілтон прийшла зі своєю молодшою сестрою Нікі, яка вибрала вбрання-трійку: спідницю, жилетку і оверсайз жакет.
Раніше Нікі Нілтон також помітили разом із мамою на показі нової колекції весна-літо 2026 року бренду Giambattista Valli. Вони з’явилися на шоу в романтичних сукнях із квітковим принтом.