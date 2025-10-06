ТСН у соціальних мережах

Одягла сукню з пишною спідницею і кокетливо позувала: Періс Гілтон здивувала вибором вбрання

Гламурні вбрання зі стразами та шкірою голлівудська зірка замінила пишною спідницею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Американська світська левиця Періс Гілтон відвідала Тиждень моди в Парижі та з’явилася на кількох показах. Однією із подій, на якій вона сяяла перед фотографами, був показ бренду Vivienne Westwood, під час якого креативний директор бренду Андреас Кронталер презентував колекцію весна-літо 2026.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс одягла на шоу сукню-бюстьє з пишною спідницею з глибоким креативним декольте і корсетом. Вбрання містило кілька видів тканини — квіткову і однотонну зелену.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Спереду вбрання було прикрашене торочкою сірого кольору, яка надавала образу текстури й ефектно ворушилася з рухами відомої білявки.

Періс доповнила образ туфлями на величезній платформі, високими білими рукавичками і окулярами в білій оправі. На її шиї сяяло кольє з камінням, а зачіска була високою і об’ємною.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

На захід Гілтон прийшла зі своєю молодшою сестрою Нікі, яка вибрала вбрання-трійку: спідницю, жилетку і оверсайз жакет.

Періс і Нікі Гілтон / © Associated Press

Періс і Нікі Гілтон / © Associated Press

Раніше Нікі Нілтон також помітили разом із мамою на показі нової колекції весна-літо 2026 року бренду Giambattista Valli. Вони з’явилися на шоу в романтичних сукнях із квітковим принтом.

