Шоу-бізнес
52
1 хв

Одягла сукню з трендовим принтом і баскою: Аріана Гранде привернула увагу дивним вбранням

У неділю в США відбулася церемонія вручення премії MTV Video Music Awards 2025, гостею якої стала Аріана Гранде.

Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Associated Press

За роки свого існування цей захід став майданчиком для демонстрації образів знаменитостей, які неймовірно запам’ятовуються, включно з м’ясною сукнею Леді Гаги. Співачка Аріана Ґранде, з’явилася на червоній доріжці церемонії MTV Video Music Awards в сукні Fendi в трендовий принт горошок.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Також вбрання Аріани доповнювала баска, яка в останні кілька сезонів теж стала дуже популярною на червоних доріжках. Сукню вона носила з туфлями від Jimmy Choo і зачіскою-хвостом.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Потім цю сукню співачка змінила кілька разів за час заходу. Аріана також виходила на сцену в сукні від Steve O Smith з колекції осінь-зима 2025, яка мала пишну спідницю.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Також Аріана представила виступ Мераї Кері на церемонії в чорній сукні від Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2025. Це було чорне вбрання з напівпрозорої тканини.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Останнім вбранням Гранде була біла сукня балерини від Givency з колекції осінь-зима 2025. У цій сукня вона отримала нагороду за найкраще відео року за пісню Brighter Days Ahead.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Getty Images

