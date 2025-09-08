- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
Одягла сукню з трендовим принтом і баскою: Аріана Гранде привернула увагу дивним вбранням
У неділю в США відбулася церемонія вручення премії MTV Video Music Awards 2025, гостею якої стала Аріана Гранде.
За роки свого існування цей захід став майданчиком для демонстрації образів знаменитостей, які неймовірно запам’ятовуються, включно з м’ясною сукнею Леді Гаги. Співачка Аріана Ґранде, з’явилася на червоній доріжці церемонії MTV Video Music Awards в сукні Fendi в трендовий принт горошок.
Також вбрання Аріани доповнювала баска, яка в останні кілька сезонів теж стала дуже популярною на червоних доріжках. Сукню вона носила з туфлями від Jimmy Choo і зачіскою-хвостом.
Потім цю сукню співачка змінила кілька разів за час заходу. Аріана також виходила на сцену в сукні від Steve O Smith з колекції осінь-зима 2025, яка мала пишну спідницю.
Також Аріана представила виступ Мераї Кері на церемонії в чорній сукні від Tamara Ralph з колекції осінь-зима 2025. Це було чорне вбрання з напівпрозорої тканини.
Останнім вбранням Гранде була біла сукня балерини від Givency з колекції осінь-зима 2025. У цій сукня вона отримала нагороду за найкраще відео року за пісню Brighter Days Ahead.