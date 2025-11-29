Одягла величезну каблучку з діамантом на кухню: Мерая Кері показала як готує салат

Мерая Кері

Попри те, що до Різдва залишилося небагато часу, Мерая Кері, яку називають королевою цього свята, несподівано показала, як готувалася до Дня подяки — американського родинного свята, на яке вони зазвичай їдять індичку. Попзірка опублікувала відео, в якому показала, як готує зелень — свою улюблену фірмову страву.

«Ми готуємо овочі, і я цьому дуже рада, адже сьогодні День подяки!» — каже 56-річна співачка на початку свого відео, одягнена в білий светр з написом «Міс Діор» і з довгими світлими ідеально укладеними локонами.

По суті, це домашня страва із зелені, до складу якої входить різноманітна листова зелень, бульйон, часник для ароматизації, оливкова олія, петрушка і перець пластівцями. Готувати цю страву — одна з найулюбленіших традицій у її родині і, як бачимо, зірка задіяла для цього величезну професійну кухню.

Однак увагу шанувальників привернула дуже гламурна, деталь її образу — величезна діамантова каблучка-метелик, одягнута поверх гумових рукавичок. Це знакова прикраса, яка є невід’ємною частиною образу співачки, і носить вона її впродовж дуже багатьох років.

