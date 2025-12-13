ТСН у соціальних мережах

Одягла жакет як сукню на голе тіло: акторка Алісія Сільверстоун привернула увагу образом

Коротка сукня підкреслила ноги зірки, однак такий образ став неочікуваним для фанів.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Алісія Сільверстоун

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Алісія Сільверстоун прийшла на церемонію вручення премії The Actor Awards & ELLE, що відбулася в Лос-Анджелесі. Акторка мала незвичний, але цікавий вигляд, оскільки обрала чорну сукню-жакет.

Алісія Сільверстоун / © Associated Press

Алісія Сільверстоун / © Associated Press

Вбрання було вільним і коротким, а також з об’ємними рукавами і двома гудзиками спереду. Носила цю сукню акторка на голе тіло, це було помітно завдяки глибокому декольте.

Також Алісія доповнила лук колготками, оригынальними туфлями з бантами та невеликою квадратною сумкою.

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Алісія Сільверстоун / © Getty Images

Нагадаэмо, що нещодавно Алісія Сільверстоун розповіла, де зараз її вбрення з культового фільму «Безголові». Виявляється акторка все повністю роздала, про що розповіла виданню People.

«Після [„Безголових“] я подумала: „О, мені потрібен увесь цей одяг, я буду носити його“. Це була безглузда ідея, тому що я не була схожою на ту дівчину. Хто це носить туфлі „Мері Джейн“ і високі панчохи скрізь і всюди?».

«У підсумку я роздала весь одяг, тому що зрозуміла, що це не працює в моєму житті. Я роздала його по дурості», — додає Сільверстоун.

