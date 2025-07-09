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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
512
Час на прочитання
1 хв

Одягла жакет на голе тіло: Ніколь Кідман у маскулінному луку прийшла на шоу Balenciaga

Ніколь мала простий, але водночас зухвалий і стильний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Getty Images

У Парижі в межах Тижня високої моди відбулося нове шоу бренду Balenciaga. Відомий модний дім презентував публіці колекцію от-кутюр на сезон осінь-зима 2025–2026.

Ніколь з’явилася на показі, бо є амбасадоркою бренду. Цього разу вона сяяла в чорному костюмі, який включав прямі штани та жакет, який Ніколь одягла на голе тіло. Волосся вона розпустила, а також додала до вбрання чорні окуляри, клатч і туфлі. Від прикрас акторка відмовилася.

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Нагадаємо, що модельєр Сабато де Сарно залишив Модний дім Gucci через два роки роботи, і його місце посів Демна Гвасалія. Модельєр завершує свій шлях у Balenciaga цим показом от-кутюр.

До Balenciaga Демна працював старшим дизайнером у Maison Margiela та Louis Vuitton, а 2014 року разом із братом Гурамом заснував бренд Vetements.

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
512
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