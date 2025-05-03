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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Одягла зовсім прозору сукню: дівчина Леонардо Ді Капріо повторила образ Анджеліни Джолі

26-річна модель Вітторія Черетті, дівчина 50-річного актора Леонардо Ді Капріо, вийшла у світ у прозорій сукні. Вона відвідала захід Annual Global Gala у Нью-Йорку, який проводився для King's Trust.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Вітторія Черетті

Вітторія Черетті / © Getty Images

Гламурний захід у Нью-Йорку об’єднав численних знаменитостей зі світу моди, кіно та музики, і всі вони зібралися з метою підтримати благодійну організацію, засновану 48 років тому королем Чарльзом. Фонд King’s Trust допомагає тисячам молодих людей, які стикаються з такими проблемами, як безробіття, бідність, проблеми з психічним здоров’ям та соціальна ізоляція, надаючи їм можливості для освіти та працевлаштування.

На цей щорічний захід відома модель вирішила одягнути провокаційне вбрання — прозору шифонову сукню від Saint Laurent. З-під її вбрання було видно труси, але водночас було помітно, що під ними не було бюстгальтера. Свій образ вона також доповнила масивними золотими браслетами.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Вітторія Черетті / © Getty Images

Раніше таку ж сукню, але не прозору, носила кінозірка Анджеліна Джолі. Вона продемонструвала вбрання на пірсі у Венеції минулого року, куди приїхала на кінофестиваль.

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Анджеліна Джолі / © Getty Images

Ще таку сукню носила дочка актора Джуда Лоу — Айріс.

Айріс Лоу / © Getty Images

Айріс Лоу / © Getty Images

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