Одяглась у стилі "тихої розкоші": дочка Уми Турман з’явилася на публіці у пальті за 20 тисяч доларів

Мая Гоук / © Getty Images

Дівчину сфотографували на площі Гудзон у стильному образі, адже вона одягла м’яке пальто у леопардовий принт від відомого італійського Модного бренду Prada. Пальто було виконане у простому фасоні і застібалося на ґудзики, але більше дивували не його крій чи принт, а ціна, оскільки коштує воно 20 тисяч доларів.

Мая давно співпрацює із Модним домом і для важливих подій обирає саме їхні речі та аксесуари. Також неодноразово дівчина знімалась у модних кампейнах бренду. Цього разу під своє коштовне пальто з принтом акторка одягла светр трендового червоного кольору та білу спідницю.

Український дизайнер Андре Тан раніше відніс подобні лаконічні червоні светри до головних трендів цієї зими 2025-2026. За його словами така річ є незамінною у гардеробі.

А ось поява Маї у Нью-Йорку зумувлена промо-туром до серіалу «Дивні дива», адже Netflix зняли вже останній сезон цього шоу. Сезон вийде в 3 частинах: перших 4 епізоди вийшли 26 листопада, ще 3 епізоди вийдуть 25 грудня, фінальна серія з’явиться на стримінгу 31 грудня.