ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Одяглась у стилі "тихої розкоші": дочка Уми Турман з’явилася на публіці у пальті за 20 тисяч доларів

Дочка акторки Уми Турман — 27-річна Мая Гоук — пройшлася вулицями Нью-Йорка і привернула увагу образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мая Гоук

Мая Гоук / © Getty Images

Дівчину сфотографували на площі Гудзон у стильному образі, адже вона одягла м’яке пальто у леопардовий принт від відомого італійського Модного бренду Prada. Пальто було виконане у простому фасоні і застібалося на ґудзики, але більше дивували не його крій чи принт, а ціна, оскільки коштує воно 20 тисяч доларів.

Мая давно співпрацює із Модним домом і для важливих подій обирає саме їхні речі та аксесуари. Також неодноразово дівчина знімалась у модних кампейнах бренду. Цього разу під своє коштовне пальто з принтом акторка одягла светр трендового червоного кольору та білу спідницю.

Мая Гоук / © Getty Images

Мая Гоук / © Getty Images

Український дизайнер Андре Тан раніше відніс подобні лаконічні червоні светри до головних трендів цієї зими 2025-2026. За його словами така річ є незамінною у гардеробі.

А ось поява Маї у Нью-Йорку зумувлена промо-туром до серіалу «Дивні дива», адже Netflix зняли вже останній сезон цього шоу. Сезон вийде в 3 частинах: перших 4 епізоди вийшли 26 листопада, ще 3 епізоди вийдуть 25 грудня, фінальна серія з’явиться на стримінгу 31 грудня.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie