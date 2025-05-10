Одяглася як леді-бос: Моніка Беллуччі вийшла на червону доріжку у чоловічому костюмі

Моніка Беллуччі / © Getty Images

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На захід, який відбувався в Римі, акторка прийшла в незвичайному для себе образі — замість довгої чорної сукні, які зазвичай обирає для подібних заходів, на ній був сірий чоловічий костюм від Saint Laurent.

Її лук включав блейзер, рукави якого вона підвернула, широкі штани, смугасту сорочку та яскраву синьо-зелену краватку. На очі акторка одягла сонцезахисні окуляри, а волосся просто розпустила та випрямила.

Моніка Беллуччі / © Getty Images

Також схожий образ якось продемонструвала ще одна суперзірка — акторка Ніколь Кідман. У такому вбранні вона вийшла на фотоколл, який проводився в межах церемонії Critics Choice Awards 2025. Її маскулінне вбрання було від бренду Saint Laurent з нової колекції весна-літо 2025 і включало блейзер, широкі штани та смугасту сорочку.

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Ніколь Кідман / © Associated Press

Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Associated Press Моніка Беллуччі / © Getty Images Моніка Беллуччі / © Getty Images