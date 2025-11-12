- Дата публікації
Шоу-бізнес
- 132
- 1 хв
Одяглася як на знімання серіалу: Сару Джессіку Паркер помітили в образі Керрі Бредшоу в Лондоні
Попри те, що історія Керрі Бредшоу завершилася і всі проєкти, пов’язані з цією персонажкою, завершено, героїня ніяк не відпускає Сару Джессіку Паркер, яка її грала впродовж понад 25 років.
Акторку сфотографували папараці в Лондоні, куди вона прилетіла, щоб взяти участь у Букерівській премії 2025 року. Цьогоріч вона увійшла до складу журі, які обирали переможців.
На фото Паркер залишає готель перед прийомом з нагоди вручення премії, який влаштувала королева Камілла в Кларенс-гаусі 11 листопада. Акторка була вбрана точнісінько як героїня серіалу «І просто так…» — Паркер одягнула сукню міді та жакет, оздоблений гламурними ґудзиками й великими квітами. Також свій образ акторка доповнила діамантовими сережками і кольє з великими фіолетовими каміннями, які вона раніше вже неодноразово одягала. Також вбрання Сара Джессіка доповнила яскравими малиновими туфлями на підборах та сумкою від бренду Sonia Rykiel з великими кристалами.
Ця сумка неодноразово з’являлася протягом багатьох років у серіалі «Секс і місто», а потім і в його продовженні «І просто так…», але не стала настільки популярною, як «багет» від Fendi.
Сумки Sonia Rykiel характерні тим, що вони зазвичай зроблені з м’якої шкіри, мають м’яку ручку, а також прикрашені якимось декором. Найчастіше на них можна побачити заклепки або каміння.