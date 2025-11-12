Одяглася як на знімання серіалу: Сару Джессіку Паркер помітили в образі Керрі Бредшоу в Лондоні

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Акторку сфотографували папараці в Лондоні, куди вона прилетіла, щоб взяти участь у Букерівській премії 2025 року. Цьогоріч вона увійшла до складу журі, які обирали переможців.

На фото Паркер залишає готель перед прийомом з нагоди вручення премії, який влаштувала королева Камілла в Кларенс-гаусі 11 листопада. Акторка була вбрана точнісінько як героїня серіалу «І просто так…» — Паркер одягнула сукню міді та жакет, оздоблений гламурними ґудзиками й великими квітами. Також свій образ акторка доповнила діамантовими сережками і кольє з великими фіолетовими каміннями, які вона раніше вже неодноразово одягала. Також вбрання Сара Джессіка доповнила яскравими малиновими туфлями на підборах та сумкою від бренду Sonia Rykiel з великими кристалами.

Королева Камілла і Сара Джесіка Паркер / © Associated Press

Ця сумка неодноразово з’являлася протягом багатьох років у серіалі «Секс і місто», а потім і в його продовженні «І просто так…», але не стала настільки популярною, як «багет» від Fendi.

Сумки Sonia Rykiel характерні тим, що вони зазвичай зроблені з м’якої шкіри, мають м’яку ручку, а також прикрашені якимось декором. Найчастіше на них можна побачити заклепки або каміння.