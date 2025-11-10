ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Одяглася, як принцеса Кейт: Періс Гілтон скопіювала найкультовіший лук королівської особи

Ця сукня від Jenny Packham користується особливою популярністю серед знаменитостей.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

8 листопада в Голлівуді відбувся благодійний вечір Baby2Baby, на якому збирали кошти для дітей з незаможних сімей. Організація закуповує їм одяг, підгузки і предмети першої необхідності. Підтримати організацію і зробити свій внесок прийшла світська левиця Періс Гілтон.

Знаменитість обожнює бути яскравою і гламурною, тож цього року для своєї появи обрала по-особливому знакову сукню — вбрання блакитного кольору від бренду Jenny Packham. Це була сукня-кейп, повністю розшита лелітками, яку вона доповнила бежевими рукавичками зі стразами і чокером на шиї.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Примітна ця сукня тим, що точно в такій самій, але золотого кольору, кілька років тому з’явилася на прем’єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» принцеса Кейт. Вбрання приголомшило всіх на повал і згадується донині.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

© Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_5 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

© Associated Press

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie