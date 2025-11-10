Одяглася, як принцеса Кейт: Періс Гілтон скопіювала найкультовіший лук королівської особи

Періс Гілтон / © Associated Press

8 листопада в Голлівуді відбувся благодійний вечір Baby2Baby, на якому збирали кошти для дітей з незаможних сімей. Організація закуповує їм одяг, підгузки і предмети першої необхідності. Підтримати організацію і зробити свій внесок прийшла світська левиця Періс Гілтон.

Знаменитість обожнює бути яскравою і гламурною, тож цього року для своєї появи обрала по-особливому знакову сукню — вбрання блакитного кольору від бренду Jenny Packham. Це була сукня-кейп, повністю розшита лелітками, яку вона доповнила бежевими рукавичками зі стразами і чокером на шиї.

Періс Гілтон / © Associated Press

Примітна ця сукня тим, що точно в такій самій, але золотого кольору, кілька років тому з’явилася на прем’єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» принцеса Кейт. Вбрання приголомшило всіх на повал і згадується донині.

Принцеса Кейт і принц Вільям / © Associated Press