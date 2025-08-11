Одяглася по-діловому: Джессіка Альба в блакитному шкіряному вбранні під прицілом папараці

Джессіка Альба / © Getty Images

Альбу сфотографували в Трайбеку в Нью-Йорку. Зірка йшла вулицею в блакитному вбранні зі шкіри, що включало топ на ґудзиках з короткими рукавами і коміром, а також спідницю-олівець з кишенями і високим посадженням.

Це яскраве вбрання Джессіка доповнила масивними золотими сережками-кільцями, окулярами, білими туфлями на підборах і сумкою-клатчем. Волосся акторка уклала в елегантні локони, які ідеально вписувалися в її образ.

Джессіка Альба / © Getty Images

Нагадаємо, що раніше акторка одягла сукню без бретелей від бренду Emilia Wickstead, яка була виконана з шовкового атласу і чудово підкреслювала її фігуру. Образ Альба доповнила креативною сумкою-мішком коричневого кольору, золотими босоніжками та прикрасами. Компанію їй тоді склала її 17-річна донька Гонор Воррен.

Джессіка Альба і Гонор Воррен / © Getty Images