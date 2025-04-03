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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

Одяглася у все чорне: Елізабет Мосс на прем'єрі фінального сезону серіала "Оповідь служниці"

42-річна акторка вийшла на червону доріжку 2 квітня у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Мосс

Елізабет Мосс / © Associated Press

Елізабет Мосс відвідала прем’єру останнього сезону популярного серіалу «Оповідь служниці», в якому від 2017 року виконувала головну роль.

Елізабет на заході з’явилася у всьому чорному. Вона поєднала просту, але елегантну вечірню сукню-комбінацію, з класичним прямим легким пальтом. Вбрання акторка доповнила туфлями-човниками та прикрасами з діамантами — кількома каблучками на руках, а також лаконічним кольє на шиї. Волосся вона уклала у легкі локони, а єдиним яскравим акцентом образу стала червона помада на губах.

Елізабет Мосс / © Associated Press

Елізабет Мосс / © Associated Press

Помітно, що акторка трохи змінилася і набрала вагу, але пов’язано це із чудовими змінами у її житті — нещодавно вона вперше стала мамою. Хто батько її дитини, а також стать малюка Елізабет не розкриває. Ця дитина - її первісток і з’явилася вона на світ минулого року, перед початком її роботи над серіалом. Вагітність акторка підтвердила в інтерв’ю Джиммі Кіммелу.

А під час PaleyFestLA 2025, який відбувався у березні, вона зізналася, що брала дитину на знімальний майданчик під час роботи фінального сезону.

«Єдине, що я можу сказати з цього приводу, це те, що я почуваюся такою щасливою, що змогла це зробити», — відповіла Мосс. «Ось і все. Крапка».

Серіал «Оповідь служниці», знятий за романом канадської письменниці Маргарет Етвуд. Дія відбувається в майбутньому у вигаданій тоталітарній державі — Республіці Галаад, що є релігійною теократією. У цьому світі, внаслідок забруднення навколишнього середовища, лише одна зі ста жінок здатна мати дитину, тому в республіці жінок із простого народу відправляють у спеціальні табори, де їх перетворюють на служниць і готують до виконання єдиної функції — зачаття та народження дітей для офіцерів та чиновників, чиї дружини не здатні на це.

Дата публікації
Кількість переглядів
97
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