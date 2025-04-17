Одяглася в естетиці Old money: акторка Ейса Гонсалес відвідала показ Ralph Lauren

Ейса Гонсалес / © Associated Press

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Її образ був ідеальною демонстрацією гучної естетики Old money, адже Ейса мала не лише невимушений, а й елегантний вигляд.

Акторка поєднала в луку штани класичного крою, які були виконані у ніжно-бежевому кольорі, а також блакитну сорочку та темно-синій жакет із розрізами та ґудзиками. Взуття Ейса підібрала нейтрального сірого кольору, а ось її сумка була коричневою і акторка носила її як клатч.

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно акторка зіграла у новому фільмі під назвою «Попіл», який знятий у жанрі жахів та наукової фантастики. Презентація проєкту відбулася в Лос-Анджелесі, а прийшла вона на неї тоді у довгій срібній сукні Alberta Ferretti з рукавами та вишивкою срібною ниткою на подолі.

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Ейса Гонсалес / © Associated Press Ейса Гонсалес / © Getty Images Ейса Гонсалес / © Getty Images Ейса Гонсалес / © Getty Images Ейса Гонсалес / © Associated Press Ейса Гонсалес / © Associated Press Ейса Гонсалес / © Getty Images © Associated Press © Getty Images