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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
1 хв

Одяглася в естетиці Old money: акторка Ейса Гонсалес відвідала показ Ralph Lauren

35-річна мексиканська акторка Ейса Гонсалес з'явилася на показі нової колекції Ralph Lauren на сезон осінь-зима 2025, що відбувся у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ейса Гонсалес

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Її образ був ідеальною демонстрацією гучної естетики Old money, адже Ейса мала не лише невимушений, а й елегантний вигляд.

Акторка поєднала в луку штани класичного крою, які були виконані у ніжно-бежевому кольорі, а також блакитну сорочку та темно-синій жакет із розрізами та ґудзиками. Взуття Ейса підібрала нейтрального сірого кольору, а ось її сумка була коричневою і акторка носила її як клатч.

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно акторка зіграла у новому фільмі під назвою «Попіл», який знятий у жанрі жахів та наукової фантастики. Презентація проєкту відбулася в Лос-Анджелесі, а прийшла вона на неї тоді у довгій срібній сукні Alberta Ferretti з рукавами та вишивкою срібною ниткою на подолі.

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Ейса Гонсалес / © Getty Images

Эйса Гонсалес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эйса Гонсалес / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
62
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