- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Одяглася в стилі "тиха розкіш": Меган Маркл у смугастій сорочці та лаконічних штанах виступила на публіці
Меган та її чоловік виступили на заході в Нью-Йорку, присвяченому ментальному здоров'ю.
Принц Гаррі та Меган, герцогиня Сассекська, відвідали фестиваль Project Healthy Minds у Нью-Йорку, присвячений ментальному здоров’ю. Пара виступила на сцені від імені своєї благодійної організації Archewell Foundation.
Меган продемонструвала образ у стилі «тиха розкіш», адже, попри лаконічність її вбрання, простим чи бюджетним не було. Меган поєднала смугасту біло-блакитну сорочку від Ralph Lauren з широкими темно-синіми штанами Lauren Ralph Lauren. Також герцогиня доповнила вбрання широким коричневим поясом, туфлями від Manolo Blahnik та елегантним коричневим пальтом.
Волосся Меган зібрала в простий пучок і одягла кілька прикрас, серед яких знову виділявся її золотий браслет The Love від Cartier.
Ця поява пари сталася після того, як вони кілька днів тому відвідали галавечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я в Нью-Йорку. Меган того вечора носила костюм від бренду Giorgio Armani.