Одяглася в стилі "тиха розкіш": Меган Маркл у смугастій сорочці та лаконічних штанах виступила на публіці

Меган та її чоловік виступили на заході в Нью-Йорку, присвяченому ментальному здоров'ю.

Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган, герцогиня Сассекська, відвідали фестиваль Project Healthy Minds у Нью-Йорку, присвячений ментальному здоров’ю. Пара виступила на сцені від імені своєї благодійної організації Archewell Foundation.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Меган продемонструвала образ у стилі «тиха розкіш», адже, попри лаконічність її вбрання, простим чи бюджетним не було. Меган поєднала смугасту біло-блакитну сорочку від Ralph Lauren з широкими темно-синіми штанами Lauren Ralph Lauren. Також герцогиня доповнила вбрання широким коричневим поясом, туфлями від Manolo Blahnik та елегантним коричневим пальтом.

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл і принц Гаррі / © Associated Press

Волосся Меган зібрала в простий пучок і одягла кілька прикрас, серед яких знову виділявся її золотий браслет The Love від Cartier.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Ця поява пари сталася після того, як вони кілька днів тому відвідали галавечір, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров’я в Нью-Йорку. Меган того вечора носила костюм від бренду Giorgio Armani.

