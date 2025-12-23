ТСН у соціальних мережах

Одяглися в одному стилі: Лорен Санчес і Джефф Безос проводять час на гірськолижному курорті

Знаменитості добре проводять час перед Різдвом на фешенебельному курорті у штаті Колорадо.

Лорен Санчес та Джефф Безос

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

22 грудня Лорен Санчес та Джеффа Безоса заскочили папараці, коли вони виходили з ресторану в Аспені — курортному містечку у США, де люблять відпочивати багатії та знаменитості у зимовий час. Ймовірно саме там подружжя мільйонерів зустріне Різдво і Новий рік у колі друзів та родини.

Пара була одягнена в майже однакові чорно-білі ансамблі у спортивному стилі. Погода була сонячною того дня, однак Лорен все рівно носила вкорочену куртку, рукавички, а також доповнила образ сонцезахисними окулярами. Джефф Безос же зняв куртку, але на відміну від дружини одягнув кепку на голову. Образ мільйонера доповнили також окуляри.

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Також днем раніше пару помітили у закладі з друзями під час бесіди. Лорен та Джефф були одягнені у ковбойські капелюхи.

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Лорен Санчес та Джефф Безос / © Getty Images

Відвідує Аспен пара щороку і завжди взимку, ймовірно, щоб насолодитись снігом перед тим як повернутися у свій розкішний маєток у Каліфорнії. Нагадаємо, що Безос і Санчес офіційно одружилися 27 червня 2025 року на церемонії у Венеції.

