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- Шоу-бізнес
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Одяглися в одному стилі: Меттью Макконагі і його дружина Каміла Алвес відвідали модне шоу
Захід пройшов у рамках Паризького тижня моди.
Актор Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали разом показ бренду Jacquemus, який презентував колекцію весна-літо 2026 року.
Пара прийшла на показ у схожих луках, адже обидва були в світлих піджаках. Але ось тільки Меттью свій носив з чорними штанами, а Каміла — зі світлими і широкими. Також жінка додала до вбрання туфлі на підборах, які прикрашали невеликі банти. Що стосується прикрас, то вони були на обох, але Каміла особливо привернула увагу, адже одягла багато ланцюжків і підвісок і на одному з них було ім’я її дочки — Віда.
Нагадаємо, що ця гарна пара має трьох дітей — двох синів і доньку. Нещодавно вони всім складом з’явилися на галавечорі Mack, Jack & McConaughey 2025, що проводився у межах ACL Live.