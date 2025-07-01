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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1334
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1 хв

Одяглися в одному стилі: Меттью Макконагі і його дружина Каміла Алвес відвідали модне шоу

Захід пройшов у рамках Паризького тижня моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меттью Макконагі та Каміла Алвес

Меттью Макконагі та Каміла Алвес / © Getty Images

Актор Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали разом показ бренду Jacquemus, який презентував колекцію весна-літо 2026 року.

Пара прийшла на показ у схожих луках, адже обидва були в світлих піджаках. Але ось тільки Меттью свій носив з чорними штанами, а Каміла — зі світлими і широкими. Також жінка додала до вбрання туфлі на підборах, які прикрашали невеликі банти. Що стосується прикрас, то вони були на обох, але Каміла особливо привернула увагу, адже одягла багато ланцюжків і підвісок і на одному з них було ім’я її дочки — Віда.

Меттью Макконаги і Каміла Алвес / © Getty Images

Меттью Макконаги і Каміла Алвес / © Getty Images

Нагадаємо, що ця гарна пара має трьох дітей — двох синів і доньку. Нещодавно вони всім складом з’явилися на галавечорі Mack, Jack & McConaughey 2025, що проводився у межах ACL Live.

Меттью Макконагі, Каміла Алвес та їхні діти / © Getty Images

Меттью Макконагі, Каміла Алвес та їхні діти / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

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