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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Одягнулась у стилі бохо: модель Гайді Клум у яскравому вбранні потрапила під приціл папараці

51-річна модель та телеведуча Гайді Клум знову продемонструвала на вулицях Нью-Йорка, що вона не лише суперзірка, а й власниця розкішного смаку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Клум заскочили фотографи, коли вона йшла до своєї машини в яскравому образі, всі речі в якому були підібрані в одній гамі кольорів.

Модель поєднала сукню в стилі бохо від бренду Chloe, яка була виконана в кольорі курної троянди. Вона була довгою, вільною, із бантом на шиї, а також рюшами на спідниці. Стилізувала Гайді її з пухнастою шубою трендового винного відтінку і такого ж кольору чоботями.

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Також на Клум були стильні окуляри з лінзами кольору вбрання, а в руці вона несла коричневу сумку з короткими ручками.

Нагадаємо, що нещодавно стартували знімання чергового сезону шоу Germany’s Next Topmodel, у якому Гайді — незмінна ведуча. Під час роботи вона кілька разів уже потрапляла під приціл папараці.

Гайді Клум на зніманнях / © Getty Images

Гайді Клум на зніманнях / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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