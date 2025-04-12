Одягнулась у стилі бохо: модель Гайді Клум у яскравому вбранні потрапила під приціл папараці

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

Клум заскочили фотографи, коли вона йшла до своєї машини в яскравому образі, всі речі в якому були підібрані в одній гамі кольорів.

Модель поєднала сукню в стилі бохо від бренду Chloe, яка була виконана в кольорі курної троянди. Вона була довгою, вільною, із бантом на шиї, а також рюшами на спідниці. Стилізувала Гайді її з пухнастою шубою трендового винного відтінку і такого ж кольору чоботями.

Гайді Клум / © Getty Images

Також на Клум були стильні окуляри з лінзами кольору вбрання, а в руці вона несла коричневу сумку з короткими ручками.

Реклама

Нагадаємо, що нещодавно стартували знімання чергового сезону шоу Germany’s Next Topmodel, у якому Гайді — незмінна ведуча. Під час роботи вона кілька разів уже потрапляла під приціл папараці.

Гайді Клум на зніманнях / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Credits Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Getty Images Гайді Клум / © Associated Press Гайді Клум / © Associated Press