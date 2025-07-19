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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
292
Час на прочитання
1 хв

Одягнулися однаково: імператорська родина Японії вирушила у відпустку та показала фото

18 липня імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня дочка принцеса Айко прибули на імператорську віллу в місті Насу для літньої відпустки.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Нарухіто, Масако та Айко

Нарухіто, Масако та Айко / © Getty Images

Родина пробуде на віллі один тиждень. Вілла, розташована в префектурі Тотігі, служить сезонним місцем відпочинку для членів японської імператорської родини.

Перед відпусткою імператор, імператриця та принцеса взяли участь у традиційній фотосесії. Всі вони були одягнені в лаконічні літні вбрання — Нарухіто і Маско одяглися в Family Look, оскільки носили однакові сорочки і штани. А ось 23-річна принцеса віддала перевагу простій сукні з ґудзиками та поясом у квітковий принт.

Нарухіто, Масако та Айко / © Getty Images

Нарухіто, Масако та Айко / © Getty Images

У відпустку сім’я вирушила після того, як відвідала з державним візитом Монголію. 11 липня вони разом із президентом та першою леді взяли участь у церемонії відкриття Наадама, традиційного монгольського свята, на національному стадіоні у столиці.

Нарухіто і Масако в Монголії / © Getty Images

Нарухіто і Масако в Монголії / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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