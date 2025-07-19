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Одягнулися однаково: імператорська родина Японії вирушила у відпустку та показала фото
18 липня імператор Нарухіто, імператриця Масако та їхня дочка принцеса Айко прибули на імператорську віллу в місті Насу для літньої відпустки.
Родина пробуде на віллі один тиждень. Вілла, розташована в префектурі Тотігі, служить сезонним місцем відпочинку для членів японської імператорської родини.
Перед відпусткою імператор, імператриця та принцеса взяли участь у традиційній фотосесії. Всі вони були одягнені в лаконічні літні вбрання — Нарухіто і Маско одяглися в Family Look, оскільки носили однакові сорочки і штани. А ось 23-річна принцеса віддала перевагу простій сукні з ґудзиками та поясом у квітковий принт.
У відпустку сім’я вирушила після того, як відвідала з державним візитом Монголію. 11 липня вони разом із президентом та першою леді взяли участь у церемонії відкриття Наадама, традиційного монгольського свята, на національному стадіоні у столиці.