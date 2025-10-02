Одягнулися всі в чорне: Періс Гілтон із сестрою і 66-мамою сходила на вечірку в Парижі

Гостями заходу стали представниці знаменитого американського сімейства Гілтон — Періс, Нікі і їхня мама 66-річна Кеті.
Жінки мали стильний і гламурний вигляд, а також усі обрали вбрання в чорному кольорі. Періс, наприклад, сяяла перед фотографами в довгій чорній сукні з розрізом і лелітками на ліфі. Її образ доповнювали «оперні» оксамитові рукавички, а в руці вона тримала сумку з ручкою у вигляді кота.
Особливо гламурним був макіяж зірки, адже їй його візажисти зробили дуже насиченим.
Нікі віддала перевагу міні. Світська левиця носила сукню з одним рукавом і блискавкою, а також доповнила вбрання невеликою сумкою і туфлями з відкритою п’ятою.
Кеті Гілтон обрала для появи на вечірці класику — чорні штани і жакет. Також вона одягла білу блузку з чорним великим принтом і підбори.