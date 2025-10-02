ТСН у соціальних мережах

Одягнулися всі в чорне: Періс Гілтон із сестрою і 66-мамою сходила на вечірку в Парижі

У Парижі в межах Тижня моди відбулася світська вечірка на честь Карла Лагерфельда.

Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Гостями заходу стали представниці знаменитого американського сімейства Гілтон — Періс, Нікі і їхня мама 66-річна Кеті.

Жінки мали стильний і гламурний вигляд, а також усі обрали вбрання в чорному кольорі. Періс, наприклад, сяяла перед фотографами в довгій чорній сукні з розрізом і лелітками на ліфі. Її образ доповнювали «оперні» оксамитові рукавички, а в руці вона тримала сумку з ручкою у вигляді кота.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Особливо гламурним був макіяж зірки, адже їй його візажисти зробили дуже насиченим.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Нікі віддала перевагу міні. Світська левиця носила сукню з одним рукавом і блискавкою, а також доповнила вбрання невеликою сумкою і туфлями з відкритою п’ятою.

Нікі Гілтон / © Associated Press

Нікі Гілтон / © Associated Press

Кеті Гілтон обрала для появи на вечірці класику — чорні штани і жакет. Також вона одягла білу блузку з чорним великим принтом і підбори.

Кеті Гілтон / © Associated Press

Кеті Гілтон / © Associated Press

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_5 / © Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_3 / © Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_1 / © Associated Press

Пэрис Хилтон, Ники Хилтон_4 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Associated Press

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_1 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон_3 / © Associated Press

