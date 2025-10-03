ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Одягнув сабо-жаби, як у принців Вільяма і Гаррі в дитинстві: сина Бекхемів помітили на Тижні моди

Його сфотографували, коли він тримався за руки зі своєю дівчиною.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Круз Бекхем і Джекі Апостел

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Getty Images

20-річний Круз Бекхем — син британського футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем — проводить зараз час у Парижі. Він прибув до столиці Франції на Тиждень моди в компанії своєї дівчини Джекі Апостел.

Пару помітили біля готелю, коли вони прямували на показ мод. Круз — молодший із братів Бекхемів і захоплюється музикою, тож, можливо, напис на його білій футболці 24.10.25. був натяком на майбутній реліз. Також він одягнув мішкуваті сині джинси, сірий плащ і оригінальне взуття — зелені сабо-жаби від бренду Jw Anderson.

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Getty Images

Круз Бекхем і Джекі Апостел / © Getty Images

За словами Андерсона, він створив це взуття через свої дитячі спогади, адже серед дітей 80-х і 90-х такі жаби були дуже популярними. Першим виробником цього кумедного взуття був британський бренд Wellipets, тому Андерсон вирішив з ним скооперуватися.

Особливо цікаво те, що у 80-х такі чоботи-жаби дуже часто носили два британських принца — Вільям і Гаррі.

Принц Вільям, принц Гаррі у взутті Wellipets / © Getty Images

Принц Вільям, принц Гаррі у взутті Wellipets / © Getty Images

Принц Вільям у взутті Wellipets / © Getty Images

Принц Вільям у взутті Wellipets / © Getty Images

У Парижі Круз вийшов на вулицю зі своєю дівчиною. Вона також була в спортивній кепці з тією ж датою. Джекі також працює в музичній індустрії, раніше була учасницею жіночого гурту Schutz, але відтоді переключилася з виконавської кар’єри на написання музики для інших виконавців.

Відомо, що Джекі Апостел значно старша за Круза. Їхня різниця у віці становить близько 10 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie