Одягнув сабо-жаби, як у принців Вільяма і Гаррі в дитинстві: сина Бекхемів помітили на Тижні моди

20-річний Круз Бекхем — син британського футболіста Девіда Бекхема і модельєрки Вікторії Бекхем — проводить зараз час у Парижі. Він прибув до столиці Франції на Тиждень моди в компанії своєї дівчини Джекі Апостел.

Пару помітили біля готелю, коли вони прямували на показ мод. Круз — молодший із братів Бекхемів і захоплюється музикою, тож, можливо, напис на його білій футболці 24.10.25. був натяком на майбутній реліз. Також він одягнув мішкуваті сині джинси, сірий плащ і оригінальне взуття — зелені сабо-жаби від бренду Jw Anderson.

За словами Андерсона, він створив це взуття через свої дитячі спогади, адже серед дітей 80-х і 90-х такі жаби були дуже популярними. Першим виробником цього кумедного взуття був британський бренд Wellipets, тому Андерсон вирішив з ним скооперуватися.

Особливо цікаво те, що у 80-х такі чоботи-жаби дуже часто носили два британських принца — Вільям і Гаррі.

У Парижі Круз вийшов на вулицю зі своєю дівчиною. Вона також була в спортивній кепці з тією ж датою. Джекі також працює в музичній індустрії, раніше була учасницею жіночого гурту Schutz, але відтоді переключилася з виконавської кар’єри на написання музики для інших виконавців.

Відомо, що Джекі Апостел значно старша за Круза. Їхня різниця у віці становить близько 10 років.