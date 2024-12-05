Один гардероб на двох: Блейк Лайвлі носить речі свого чоловіка Раяна Рейнольдса

Зірка популярного у нульових серіалу "Пліткарка" відвідала з чоловіком Раяном Рейнольдсом спеціальний показ фільму "Wicked: Чародійка" у Нью-Йорку.
Для цього заходу Блейк Лайвлі обрала тематичне вбрання, в якому головним акцентом стали червоні туфлі від бренду Marc Jacobs, присвячені фільму "Чарівник з країни Оз".
Однак не меншої уваги заслуговує і сорочка Блейк, адже раніше шанувальники акторки вже могли бачити цю річ, але не на ній, а на її чоловікові Рейнольдсі.
Це була сорочка від бренду Bode вільного фасону. Спереду її прикрашали невеликі ґудзики, а також вишивка у вигляді квітів. Раян носив її у жартівливому ролику присвяченому фільму "Покинь, якщо кохаєш", у якому Блейк зіграла головну роль.
Те, що це та сама річ, можна побачити нижче — принти повністю збігаються.
Як вам стилізація білої сорочки акторкою? Чи варто їй продовжувати експериментувати із гардеробом чоловіка?
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