Одинадцята з "Дивних див" дуже змінилася: Міллі Боббі Браун стала білявкою і одягла персикову сукню

Захід вона відвідала, щоб оголосити переможницю у номінації "Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі".
Головна зірка серіалу "Дивні дива", 21-річна Міллі Боббі Браун, зовсім нещодавно відсвяткувала день народження — 19 лютого дівчині виповнився 21 рік, а вже через кілька днів вона з'явилася на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів Америки (SAG Awards), яка відбулася в Лос-Анджелесі.
Молода акторка здивувала кардинальними змінами у вигляді, адже вирішила стати білявкою. Волосся вона зібрала в зачіску-пучок, але залишила одне пасмо волосся спадати на її обличчя. Макіяж візажисти зробили їй трендовий: на очах акторки були ніжні тіні з блискітками, а губи їй підвели олівцем і нанесли трохи шимерної помади.
Однак головною родзинкою її образу стала сукня. Міллі Боббі вибрала для церемонії елегантне шовкове вбрання від Louis Vuitton на тонких бретельках персикового кольору. Сукня мала довгий шлейф, була прикрашена драпуванням на грудях, а також мала відкриту спину.
Також у вухах у акторки сяяли гламурні сережки з великим жовтим і білим камінням.
На захід Браун прийшла зі своїм чоловіком Джейком Бонджові – сином рок-музиканта Джона Бон Джові.
Вони одружилися у травні 2024 року. До вівтаря наречена йшла у білій мереживній сукні від бренду Galia Lahav з глибоким декольте та довгою фатою, а 22-річний наречений був у білому смокінгу.
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