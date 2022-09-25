Одна на подіумі, інша — у залі для глядачів: Моніка Беллуччі та Дева Кассель на показі Dolce & Gabbana

На показі Dolce & Gabbana, який відбувся в Мілані вчора, 24 вересня, Моніка Беллуччі була у числі запрошених зіркових гостей, а її дочка — Дева Кассель — пройшлася подіумом як манекенниця.

Варто визнати, що і мати і дочка обидві мали просто чудовий вигляд. Дева Кассель, хоч і не цілком відповідає модельним стандартам, на подіумі має дуже ефектний вигляд. Крім того, модельні стандарти в наш час поняття дуже розмите та умовне, дизайнери та глядачі вітають на подіумах моделей різних параметрів.

Дева продемонструвала на показі коротку мереживну сукню з панчохами та рукавичками.

Діва Кассель / Фото: Getty Images

Моніка Беллуччі, яка прийшла підтримати свою дочку, мала теж дуже ефектний вигляд у чорних штанах, двобортному блейзері зі скошеною лінією плеча та лабутенах, які можна було впізнати по червоній підошві.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

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