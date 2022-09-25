Одна на подіумі, інша — у залі для глядачів: Моніка Беллуччі та Дева Кассель на показі Dolce & Gabbana

Останнім часом точаться запеклі суперечки, хто красивіший — Моніка Беллуччі або її дочка Діва Кассель.
На показі Dolce & Gabbana, який відбувся в Мілані вчора, 24 вересня, Моніка Беллуччі була у числі запрошених зіркових гостей, а її дочка — Дева Кассель — пройшлася подіумом як манекенниця.
Варто визнати, що і мати і дочка обидві мали просто чудовий вигляд. Дева Кассель, хоч і не цілком відповідає модельним стандартам, на подіумі має дуже ефектний вигляд. Крім того, модельні стандарти в наш час поняття дуже розмите та умовне, дизайнери та глядачі вітають на подіумах моделей різних параметрів.
Дева продемонструвала на показі коротку мереживну сукню з панчохами та рукавичками.
Моніка Беллуччі, яка прийшла підтримати свою дочку, мала теж дуже ефектний вигляд у чорних штанах, двобортному блейзері зі скошеною лінією плеча та лабутенах, які можна було впізнати по червоній підошві.
Читайте також: