Одна в гороховій сукні з мереживом, інша – у корсетному міні: американська модель із сестрою під прицілом папараці

Американська модель Брукс Нейдер потрапила до об'єктивів папараці, коли прогулювалася Нью-Йорком разом зі своєю сестрою Грейс Енн Нейдер. Дівчата продемонстрували спокусливі луки.

На Брукс була сексуальна коричнева сукня у білий горошок із чорним мереживом у зоні декольте і на талії. Вбрання вона скомбінувала з прозорими босоніжками, золотими браслетами, годинником і сережками.

Брукс і Грейс Енн Нейдери / Фото: Getty Images

Грейс Енн обрала для свого виходу коротку чорно-білу сукню зі смугастим корсетним верхом із ґудзиками і спідниці з драпуванням. Взута вона була у чорні лаковані туфлі, а в руці тримала чорну плетену сумку. Шию вона прикрасила цікаве металеве кольє.

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