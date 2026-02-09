- Дата публікації
Одна в міні, інша з поясом-краваткою на талії: учасниці "Холостяка" на прем’єрі еротичного фільму
Дівчата продемоснтрували на кіноподії стильні луки.
У Києві відбулася прем’єра першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси». На заході побували фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна і переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька. Дівчата продемонстрували на івенті стильні аутфіти.
Анастасія постала у чорному жакеті і чорній мініспідниці у білу смужку, з чорною шнурівкою і високим посадженням, із-під якої визирало біле міні. Лук вона доповнила капроновими колготами, чорними високими чоботами і сумочкою з ручками-ланцюжками.
Катерина обрала для своєї появи чорний жакет приталеного силуету, чорний топ і чорні штани. На талії вона зав’язала кольоровий пояс-краватку.
