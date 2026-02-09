ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Одна в міні, інша з поясом-краваткою на талії: учасниці "Холостяка" на прем’єрі еротичного фільму

Дівчата продемоснтрували на кіноподії стильні луки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

У Києві відбулася прем’єра першого українського еротично-історичного трилера «Всі відтінки спокуси». На заході побували фіналістка реалітішоу «Холостяк-14» Анастасія Половинкіна і переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька. Дівчата продемонстрували на івенті стильні аутфіти.

Анастасія постала у чорному жакеті і чорній мініспідниці у білу смужку, з чорною шнурівкою і високим посадженням, із-під якої визирало біле міні. Лук вона доповнила капроновими колготами, чорними високими чоботами і сумочкою з ручками-ланцюжками.

Анастасія Половинкіна

Анастасія Половинкіна

Катерина обрала для своєї появи чорний жакет приталеного силуету, чорний топ і чорні штани. На талії вона зав’язала кольоровий пояс-краватку.

Катерина Лозовицька

Катерина Лозовицька

Нагадаємо, Анастасія Половинкіна із великим бантом замість бюстгальтера позувала у новій фотосесії.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie